ЗМІ дізналися, хто може замінити Супрун на посаді глави МОЗ



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Очільник Нацслужби здоров'я Олег Петренко, за інформацією ЗМІ, стане новим міністром охорони здоров’я України

Видання зазначає, що кандидатура наступника Супрун «підтримана експертним співтовариством, американською стороною і схвалена на Банковій»

Новим міністром охорони здоров'я України може стати Олег Петренко, який обіймає зараз посаду голови Національної служби здоров'я України.

Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Zn.ua.

Видання зазначає, що кандидатура Петренка «підтримана експертним співтовариством, американською стороною і схвалена на Банковій», тобто в Офісі президента України.

Петренко очолює Національну службу здоров'я України з березня 2018 року, коли її було створено в межах медичної реформи, яку проводить нинішня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Раніше цього тижня новообраний депутат від «Слуги народу» Давід Арахамія заявив, що у міністрів Маркарової, Авакова та Супрун є ймовірність залишитися в Кабміні.

Перед цим Арахамія повідомляв, що один член уряду залишиться в новому Кабміні.

Також представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що у новому складі уряду можуть бути представники попереднього.

Як повідомляв «Главком», Герус вважає, що новобрані депутати сформують уряд за дві доби.

Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради.Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.