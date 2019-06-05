Петицію за відставку Авакова підписали понад 18,5 тисяч людей



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Глава МВС Арсен Аваков

Для розгляду президентом петиція має набрати понад 25 тисяч голосів

Петицію з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщену на сайті президента України в розділі «Електронні петиції», станом на 7:50 5 червня підписали понад 18 558 людей.

Петицію «Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова» подав 26 травня громадянин України Роман Василенко.

Доступною для підписання вимога стала 2 червня, станом на 10:55 за Києвом 4 червня її підписали вже 4597 людей.

Для розгляду президентом петиція має набрати понад 25 тисяч голосів упродовж трьох місяців.

Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.