Студентів-чоловіків старше 25 років чекає перевірка у січні: названо причину

В окремих університетах чоловіки віком понад 25 років становлять до 98% від загальної кількості здобувачів освіти

Державна служба якості освіти повторно проаналізує університети через різке збільшення кількості студентів цієї вікової категорії

В Україні в січні 2027 року буде проведено черговий етап перевірок закладів вищої освіти, у яких навчаються чоловіки віком понад 25 років. Державна служба якості освіти хоче виявити випадки, коли вступ до університету використовують не для здобуття освіти, а для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак під час зустрічі керівництва Міністерства освіти і науки України з ректорами закладів вищої освіти, пише «Главком».

За його словами, кількість студентів віком від 25 років в Україні суттєво зросла. Якщо у 2021-2022 навчальному році їх налічувалося близько 30 тис., то нині ця цифра становить 217 770. Таким чином, за цей час кількість студентів цієї вікової категорії збільшилася більш ніж у сім разів.

В окремих університетах чоловіки віком понад 25 років становлять до 98% від загальної кількості здобувачів освіти.

Перевірки мають виявити можливі зловживання під час вступу та навчання. Зокрема, фахівці аналізуватимуть дотримання вимог зарахування, організацію освітнього процесу та оцінювання знань студентів.

Гурак також закликав керівників університетів не чекати на перевірки служби, а самостійно проаналізувати результати навчання студентів віком понад 25 років під час поточної екзаменаційної сесії.

Нагадаємо, за результатами перевірок у 2025 році з українських університетів відрахували 34 884 здобувачі освіти. Наступний етап аналізу ситуації у вишах Державна служба якості освіти проведе в січні 2027 року.