Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Студентів-чоловіків старше 25 років чекає перевірка у січні: названо причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Студентів-чоловіків старше 25 років чекає перевірка у січні: названо причину
В окремих університетах чоловіки віком понад 25 років становлять до 98% від загальної кількості здобувачів освіти
фото: Полтавський ОТЦК

Державна служба якості освіти повторно проаналізує університети через різке збільшення кількості студентів цієї вікової категорії

В Україні в січні 2027 року буде проведено черговий етап перевірок закладів вищої освіти, у яких навчаються чоловіки віком понад 25 років. Державна служба якості освіти хоче виявити випадки, коли вступ до університету використовують не для здобуття освіти, а для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак під час зустрічі керівництва Міністерства освіти і науки України з ректорами закладів вищої освіти, пише «Главком».

За його словами, кількість студентів віком від 25 років в Україні суттєво зросла. Якщо у 2021-2022 навчальному році їх налічувалося близько 30 тис., то нині ця цифра становить 217 770. Таким чином, за цей час кількість студентів цієї вікової категорії збільшилася більш ніж у сім разів.

В окремих університетах чоловіки віком понад 25 років становлять до 98% від загальної кількості здобувачів освіти.

Перевірки мають виявити можливі зловживання під час вступу та навчання. Зокрема, фахівці аналізуватимуть дотримання вимог зарахування, організацію освітнього процесу та оцінювання знань студентів.

Гурак також закликав керівників університетів не чекати на перевірки служби, а самостійно проаналізувати результати навчання студентів віком понад 25 років під час поточної екзаменаційної сесії.

Нагадаємо, за результатами перевірок у 2025 році з українських університетів відрахували 34 884 здобувачі освіти. Наступний етап аналізу ситуації у вишах Державна служба якості освіти проведе в січні 2027 року.

Читайте також:

Теги: студенти мобілізація освіта війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати ворога станом на 4 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 4 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
4 листопада, 07:05
За словами Мерца, гарантії безпеки мають стати частиною мирних домовленостей
Канцлер Німеччини анонсував гарантії безпеки для України
3 листопада, 15:39
Зеленський: До нас дійсно неодноразово зверталися з сигналом – не бити по російських НПЗ
Зеленський відповів на питання, чому Україна припинила бити по російських НПЗ
28 жовтня, 10:38
«Студентський список» отримує близько 52% голосів і 135–140 місць у парламенті з 250
Кінець епохи Вучича: як студенти врятували політику Сербії
26 жовтня, 10:10
У Павлограді зайнялися кілька приватних будинків
На Дніпропетровщині загинули двоє людей через російські удари
15 жовтня, 06:25
У жовтні доллар вже перетнув психологічну межу в 45 грн
Чи буде долар по 50 грн через три місяці: відповідь НБУ
13 жовтня, 08:31
Алексус Грінкевич зробив заяву про допомогу Україні
Генерал НАТО спрогнозував, що буде з європейською допомогою Україні
12 жовтня, 07:45
Мир, про який немає з ким домовлятися: чому дискусії про поступки Росії втрачають сенс
Мир, про який немає з ким домовлятися: чому дискусії про поступки Росії втрачають сенс
9 жовтня, 09:07
У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА окупантів
Україна вдарила по аеродрому та центрах управління дронами окупантів – Генштаб
7 жовтня, 15:16

Наука та освіта

Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу
Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу
Студентів-чоловіків старше 25 років чекає перевірка у січні: названо причину
Студентів-чоловіків старше 25 років чекає перевірка у січні: названо причину
«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці
«Тебе чоловік вижене»: мережа обговорює зауваження, яке вчитель зробив семикласниці
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками
Чи можна звільнити за дописи в соцмережах? Приклад викладачки, яка назвала студентів «комуняками»
Чи можна звільнити за дописи в соцмережах? Приклад викладачки, яка назвала студентів «комуняками»
Британія офіційно вибачилася перед українськими дітьми-біженцями: усі деталі
Британія офіційно вибачилася перед українськими дітьми-біженцями: усі деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
98K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
58K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua