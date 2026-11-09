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«Усім бажаю більшої зарплати». Керівник Держзембанку, який отримує чверть мільйона у місяць, познущався з нардепів

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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«Усім бажаю більшої зарплати». Керівник Держзембанку, який отримує чверть мільйона у місяць, познущався з нардепів
Андрій Видиборець отримує 249 тис. грн на місяць, а очолюване ним підприємство планує витратити близько 10 млн грн на автомобілі, техніку та сайт
фото: Фонд держмайна, Агрополіт

Люстрований Андрій Видиборець з червня очолює ТОВ «Державний земельний банк» з приставкою «в.о.»

Виконувач обов'язків директора ТОВ «Державний земельний банк» Андрій Відиборець, місячна зарплата якого становить 249 тис. грн, під час засідання парламентського комітету побажав народним депутатам вищих доходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на власний матеріал «Земельний ва-банк. Держава і аграрії: хто кого «нагрів»?».

Андрій Відиборець очолив Держзембанк із приставкою «в.о.» у червні 2026 року. До цього він кілька місяців працював головним бухгалтером Фонду державного майна, куди перейшов із бізнесу.

У 2017 році прізвище Відиборця згадувалося у зв'язку зі скандалом у Державній міграційній службі. Тоді його призначення на посаду керівника люстраційного підрозділу викликало питання через негативний шлейф, пов'язаний із діяльністю відомства.

Нині посадовець отримує значно більшу зарплату, ніж його попередник. Зокрема, щомісячна винагорода Відиборця становить 249 тис. грн, тоді як колишній керівник підприємства Ярослав Ярославський отримував 192 тис. грн.

За даними декларації, у 2025 році Ярославський задекларував 2,28 млн грн заробітної плати від Держзембанку.

Під час засідання парламентського комітету народні депутати звернули увагу на розмір оплати праці нинішнього керівника підприємства. У відповідь Відиборець заявив, що бажає всім вищих зарплат.

«Усім бажаю більшої зарплати. Але це не моє рішення (про розмір заробітної плати – «Главком») і вона не може обговорюватися, поки у мене чинний контракт», – сказав посадовець.

Крім того, під час того самого засідання з'ясувалося, що Держзембанк планує витратити близько 10 млн грн на закупівлю чотирьох автомобілів, комп'ютерної техніки та розроблення власного сайту.

Ці наміри викликали критику з боку народних депутатів. Зокрема, член аграрного комітету від «Слуги народу» Богдан Торохтій поставив під сумнів необхідність таких витрат.

«За моєю інформацією, службові автомобілі Держзембанку потрібні для того, щоб потім їх передати керівництву Фонду держмайна у користування. Я не кажу, що це стосується голови Фонду», – заявив депутат.

Відиборець заперечив такі припущення. За його словами, підприємство потребує додаткового транспорту для здійснення оглядів земельних ділянок, оскільки нині в його розпорядженні перебуває лише один автомобіль.

ТОВ «Державний земельний банк» було створено в серпні 2024 року шляхом корпоратизації державного підприємства «Фонд аграрних інвестицій». Компанія стала одним із ключових учасників проєкту «Земельний банк», який передбачає передачу державних сільськогосподарських земель в оренду через онлайн-аукціони.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про плани Фонду держмайна розширити проєкт «Земельний банк». У червні 2026 року голова ФДМУ Дмитро Наталуха заявив про намір збільшити площу державних земель, які передаються в суборенду через аукціони, приблизно до 120 тис. га. За його словами, це мало забезпечити майже дворазове зростання надходжень до бюджету.

Також «Главком» писав про призначення колишнього міністра економіки Богдана Данилишина до наглядової ради Держзембанку. Відповідний наказ Фонд держмайна видав 16 жовтня 2026 року. Данилишин увійшов до складу наглядової ради як представник держави. Раніше він уже обіймав посаду її голови, однак залишив її приблизно через місяць.

Крім того, «Главком» повідомляв про відставку голови наглядової ради Держзембанку Олександра Васильченка. У січні 2026 року посадовець заявив про складання повноважень. Раніше профільний комітет Верховної Ради звертався до НАЗК із проханням перевірити можливий конфлікт інтересів через одночасну роботу Васильченка у Фонді держмайна та наглядовій раді підприємства.

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Теги: гроші банк

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