В.о. генпрокурора Ковальський розкрив свою зарплату

Ковальський: Заробітну плату я також отримую як прокурор області

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський повідомив, яку отримує зарплату. Про це він зауважив під час закритої зустрічі з медіа, на якій був присутній «Главком».

За словами Ковальського, зарплата складає 100 тис. грн. Крім того, він продовжує отримувати зарплату керівника Хмельницької обласної прокуратури.

«Посада керівника Хмельницької обласної прокуратури за мною зберігається. Заробітну плату я також отримую як прокурор області (ідеться про 100 тис. грн на місяць – «Главком»)», – уточнив він.

Ковальський сказав, що це достойний рівень. Він додав, що у районних прокуратурах прокурори заробляють 50 тис. грн. За його словами, це нормальна зарплата, але менша, аніж у слідчих ДБР.

Нагадаємо, 17 вересня президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на Антона Ковальського. За роки роботи Ковальський обіймав різні посади – від старшого слідчого та прокурора до керівних посад у прокуратурі Вінницької області.

Як повідомляв «Главком», до цього кадрового рішення може бути причетний впливовий чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк.

Зауважимо, що Антон Ковальський родом із Вінниці. З 27 років (у 2011-му) розпочав роботу в органах прокуратури Вінниці. За десять років пройшов шлях від посади старшого слідчого до заступника керівника Вінницької обласної прокуратури. З листопада 2021 року – керував Чернівецькою обласною прокуратурою.