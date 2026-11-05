Кабмін затвердив нові призначення в МОЗ та Держагентстві відновлення

Кабінет міністрів призначив Аллу Котвіцьку першою заступницею міністра охорони здоров'я

Уряд ухвалив кадрові рішення в Міністерстві охорони здоров'я та Державному агентстві відновлення. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Аллу Котвіцьку призначено першою заступницею міністра охорони здоров'я України.

Крім того, Людмила Бухаріна обійняла посаду заступниці голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

«Кабінетом Міністрів України призначено Котвіцьку Аллу Анатоліївну першим заступником Міністра охорони здоров’я України; Бухаріну Людмилу Михайлівну заступником Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України», – написав Мельничук.

Раніше кабінет міністрів звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України та призначив на цю посаду Олександра Чепурного.

До призначення Олександр Чепурний очолював Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. У червні 2022 року його уповноважили виконувати функції головного державного санітарного лікаря області – здійснювати епіднагляд, запобігати поширенню інфекційних захворювань та організовувати ліквідацію спалахів.

До слова, в Україні набули чинності нові стандарти раціонального застосування протимікробних препаратів. Відтепер лікарі не можуть призначати антибіотики лише на прохання пацієнта, якщо для цього немає медичних показань.



Відповідний наказ Міністерство охорони здоров'я видало 9 вересня. Нові правила стосуються закладів первинної та спеціалізованої медичної допомоги.