Столична влада оголосила конкурс на будівництво канатної переправи через Дніпро



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Вартість спорудження переправи становить 3,69 млн грн

Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на залучення інвесторів до спорудження канатної дороги через Дніпро.

Канатна переправа йтиме від арки Дружби народів до Труханового острова, попередньо її довжина становитиме 530 метрів.

На обох кінцях канатної переправи спорудять одноповерхові будівлі без фундаменту.





Переможців конкурсу визначить спеціально створена комісія. Головним критерієм при виборі переможця буде найкраща пропозиція по утриманню та розвитку території Труханового острова.

Замовником цієї канатної переправи є КП «Плесо», яке опікується землями водного фонду столиці, а її вартість становитиме 3,69 мільйонів гривень.

Автором проєкту канатної дороги є архітектор Андрій Миргородський. Він також є автором мосту над Володимирським узвозом, а також проєкту пішохідного мосту на Оболоні.

Нагадаємо, столична влада розпочинає втілення ще одного інфраструктурного проєкту - будівництво нового пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів «Оболонський».

Джерело: Вечірній Київ