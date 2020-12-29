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    Думки вголос

    Російська вакцина — це додаткові мільярди, які Путін і Медведчук вкладуть в окупаційні війська

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Російська вакцина — це додаткові мільярди, які Путін і Медведчук вкладуть в окупаційні війська

    Ізраїль, Туреччина і Угорщина послали росіян з цією лжевакциною. Так нам її уперто пхають ці провізори доморощені

    Сначала «Путін ввєді войска».

    Далі «Путін ввєді укрАінцам вакцину».

    А справді, якого х@ра Медведчук третій місяць канючить, до давайте купимо вакцину російську. То давайте виробляти її на потужностях «Біоліку». То «я обратілся к Путіну, чтоби он посодєйствовал вакцинє в Українє».

    Я публічно кажу, що ніяку російську с*ань колоти не буду.

    Погодитись на російську бодягу — це озолотити двох кумів ще на кілька мільярдів, які вони вкладуть в свої окупаційні війська.

    Не такий страшний коронавірус, як боягузи у владі і хрінь невідомого походження, якою держава-окупант прагне обколоти українців.

    РНБО, СБУ — спите там шолі?

    Ізраїль, Туреччина і Угорщина послали росіян нах з цією лжевакциною. Так нам її уперто пхають ці провізори доморощені. Ну-ну

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Віктор Медведчук СБУ РНБО Путін вакцинація
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