Російська вакцина — це додаткові мільярди, які Путін і Медведчук вкладуть в окупаційні війська

Ізраїль, Туреччина і Угорщина послали росіян з цією лжевакциною. Так нам її уперто пхають ці провізори доморощені

Сначала «Путін ввєді войска».

Далі «Путін ввєді укрАінцам вакцину».

А справді, якого х@ра Медведчук третій місяць канючить, до давайте купимо вакцину російську. То давайте виробляти її на потужностях «Біоліку». То «я обратілся к Путіну, чтоби он посодєйствовал вакцинє в Українє».

Я публічно кажу, що ніяку російську с*ань колоти не буду.

Погодитись на російську бодягу — це озолотити двох кумів ще на кілька мільярдів, які вони вкладуть в свої окупаційні війська.

Не такий страшний коронавірус, як боягузи у владі і хрінь невідомого походження, якою держава-окупант прагне обколоти українців.

РНБО, СБУ — спите там шолі?

Ізраїль, Туреччина і Угорщина послали росіян нах з цією лжевакциною. Так нам її уперто пхають ці провізори доморощені. Ну-ну

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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