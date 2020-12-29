Російська вакцина — це додаткові мільярди, які Путін і Медведчук вкладуть в окупаційні війська
Ізраїль, Туреччина і Угорщина послали росіян з цією лжевакциною. Так нам її уперто пхають ці провізори доморощені
Сначала «Путін ввєді войска».
Далі «Путін ввєді укрАінцам вакцину».
А справді, якого х@ра Медведчук третій місяць канючить, до давайте купимо вакцину російську. То давайте виробляти її на потужностях «Біоліку». То «я обратілся к Путіну, чтоби он посодєйствовал вакцинє в Українє».
Я публічно кажу, що ніяку російську с*ань колоти не буду.
Погодитись на російську бодягу — це озолотити двох кумів ще на кілька мільярдів, які вони вкладуть в свої окупаційні війська.
Не такий страшний коронавірус, як боягузи у владі і хрінь невідомого походження, якою держава-окупант прагне обколоти українців.
РНБО, СБУ — спите там шолі?
Ізраїль, Туреччина і Угорщина послали росіян нах з цією лжевакциною. Так нам її уперто пхають ці провізори доморощені. Ну-ну
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої