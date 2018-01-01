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    Під Авдіївкою загинув 22-річний боєць

    Внаслідок обстрілів з мінометів калібру 82 мм двоє наших військовослужбовців зазнали бойових травмувань
    За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий, ще двоє отримали травми. Про це розповів на брифінгу 1 лютого речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк. [READ_MORE] «На жаль, у результаті ворожого прицільного обстрілу неподалік Авдіївки загинув 1 український військовослужбовець
    • Сьогодні, 13:13
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    Внаслідок обстрілів з мінометів калібру 82 мм двоє наших військовослужбовців зазнали бойових травмувань

    За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий, ще двоє отримали травми.

    Про це розповів на брифінгу 1 лютого речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

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    «На жаль, у результаті ворожого прицільного обстрілу неподалік Авдіївки загинув 1 український військовослужбовець – 1996 року народження. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України», – сказав Гуцуляк.

    «Окрім цього внаслідок обстрілів з мінометів калібру 82 міліметри двоє наших військовослужбовців зазнали бойових травмувань. Їх оперативно доставили до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний», – зазначив полковник.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що вранці 1 лютого на Донбасі також загинув 56-річний боєць з Буковини.

     

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