Під Авдіївкою загинув 22-річний боєць
- Сьогодні, 13:13
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Внаслідок обстрілів з мінометів калібру 82 мм двоє наших військовослужбовців зазнали бойових травмувань
За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий, ще двоє отримали травми.
Про це розповів на брифінгу 1 лютого речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.
«На жаль, у результаті ворожого прицільного обстрілу неподалік Авдіївки загинув 1 український військовослужбовець – 1996 року народження. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України», – сказав Гуцуляк.
«Окрім цього внаслідок обстрілів з мінометів калібру 82 міліметри двоє наших військовослужбовців зазнали бойових травмувань. Їх оперативно доставили до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний», – зазначив полковник.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вранці 1 лютого на Донбасі також загинув 56-річний боєць з Буковини.