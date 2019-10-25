Під час ремонту поліклінік на Донеччині вкрадено мільйони – СБУ



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У Києві в офісах та за місцем проживання керівників фірм були проведені обшуки Фото: СБУ

Організатор оборудки проживає у тимчасово окупованому Донецьку

На Донеччині Служба безпеки України викрила привласнення мільйонів бюджетних гривень при ремонті медичних закладів у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це 25 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники встановили, що організатор оборудки проживає у тимчасово окупованому Донецьку. Зареєстровані ним у Києві дві фірми протягом 2017-2019 років виграли тендери на проведення будівельно-ремонтних робіт у семи поліклініках Донеччини», - заявили в СБУ.

Зазначається, що загальна сума контрактів становила понад 75 мільйонів гривень.

«Третина передбачених робіт була виконана лише на «папері», а виділені державою кошти привласнені учасниками оборудки. Це створило загрозу стабільному функціонуванню об’єктів соціальної інфраструктури регіону», - підкреслили в СБУ.

Встановлюється точний розмір завданих державі збитків.

Також зафіксовано, що ділки умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 12,5 мільйона гривень.

Під час обшуків у Києві в офісах та за місцем проживання керівників фірм виявлено банківські картки, фінансово-господарські документи та чорнові записи, печатки задіяних в оборудці фірм, які підтверджують противоправну діяльність.

Наразі накладено арешти на банківські рахунки фірм.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам справи.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.