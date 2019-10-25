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    Під час ремонту поліклінік на Донеччині вкрадено мільйони – СБУ

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    <p>У Києві в офісах та за місцем проживання керівників фірм були проведені обшуки</p> - Під час ремонту поліклінік на Донеччині вкрадено мільйони – СБУ

    У Києві в офісах та за місцем проживання керівників фірм були проведені обшуки

    Фото: СБУ

    Організатор оборудки проживає у тимчасово окупованому Донецьку

    На Донеччині Служба безпеки України викрила привласнення мільйонів бюджетних гривень при ремонті медичних закладів у районі проведення операції Об’єднаних сил.

    Про це 25 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

    «Оперативники встановили, що організатор оборудки проживає у тимчасово окупованому Донецьку. Зареєстровані ним у Києві дві фірми протягом  2017-2019 років виграли тендери на проведення будівельно-ремонтних робіт у семи поліклініках Донеччини», - заявили в СБУ.

    Зазначається, що загальна сума контрактів становила понад 75 мільйонів гривень.

    «Третина передбачених робіт була виконана лише на «папері», а виділені державою кошти привласнені учасниками оборудки. Це створило загрозу стабільному функціонуванню об’єктів соціальної інфраструктури регіону», - підкреслили в СБУ.

    Встановлюється точний розмір завданих державі збитків.

    Також зафіксовано, що ділки умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 12,5 мільйона гривень.

    Під час обшуків у Києві в офісах та за місцем проживання керівників фірм виявлено банківські картки, фінансово-господарські документи та чорнові записи, печатки задіяних в оборудці фірм, які підтверджують противоправну діяльність.

    Наразі накладено арешти на банківські рахунки фірм.

    У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам справи.

    Триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

    СБУ корупція в Україні медицина Донеччина розслідування
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