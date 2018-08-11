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    Під час шторму на Херсонщині втопилися троє відпочивальників

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    Шторм - Під час шторму на Херсонщині втопилися троє відпочивальників
    Шторм

    Частину відпочивальників затягнуло в вир, утворений сильною течією

    У четвер, 9 серпня, всього за кілька годин на чорноморському і азовському узбережжі Херсонщини потонули три особи, ризикнувши скупатися в шторм. Також двох вдалося врятувати.

    На Арабатській Стрілці біля села Щасливцеве поплавати в хвилях вирішили батько з сином - приїжджі з Кривого Рогу. Їх затягнуло в вир, утворений сильною течією. При цьому 60-річний батько там потонув, а 31-однорічного сина зуміли витягнути в останній момент очевидці, пише херсонське видання «Новий день».

    Біля сусіднього села Стрілецького також захлинувся морською водою 57-річний чоловік, який загинув. А 27-річного плавця з Черкаської області в непритомному стані врятували інші відпочивальники. Вони подзвонили на 103 і керуючись підказками диспетчера обласного територіального Центру екстреної медичної допомоги самі почали реанімувати потопельника. Потім приїхала машина «швидкої» і фельдшер Валентина Солоп остаточно привела чоловіка до тями.

    «Але доправити його до райлікарні виявилося важко. Шлях курортною Арабаткою було геть забито транспортом. Причому водії легковиків в більшості своїй не поступалися проїздом машині служби 103, нахабно порушуючи правила», - наголошується у повідомленні.

    Ще одна жінка за нез'ясованих обставин потонула під час шторму поруч із пляжем селища Лазурне вже на Чорному морі. Її особису встановлює Національна поліція.

    Нагадаємо, у Галерній затоці в столиці потонув військовослужбовець.

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