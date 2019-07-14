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    Під час святкувань у Парижі затримано 152 особи

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    152 особи були затримані у неділю під час святкування Дня взяття Бастилії у Парижі - Під час святкувань у Парижі затримано 152 особи
    152 особи були затримані у неділю під час святкування Дня взяття Бастилії у Парижі

    Після параду на Єлисейських полях окремі групи активістів намагалися звести барикади, підпалили смітники і вступили у сутички з поліцією.

    152 особи були затримані у неділю під час святкування Дня взяття Бастилії у Парижі.

    Більшість правопорушень, про яких повідомляють силовики, пов'язані з «організацією неоголошених демонстрацій», «актами насильства щодо осіб, які охороняють громадський порядок» і «посяганням на громадське майно» чи «незаконним носінням зброї».

    Після параду на Єлисейських полях окремі групи активістів намагалися звести барикади, підпалили смітники і вступили у сутички з поліцією.

    У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

    Як повідомлялося, під час урочистостей у Парижі до Дня взяття Бастилії протестувальники освистали президента Франції Еммануеля Макрона.

    У Парижі пройшов військовий парад на честь національного свята Франції - Дня взяття Бастилії. За парадом спостерігали й запрошені лідери кількох європейських держав, серед яких - канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, президентка Естонії Керсті Кальюлайд, президент Португалії Марсело Ребело де Соуза, голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Єнс Столтенберг та інші.

    Джерело: Європейська правда

    Франція протест Еммануель Макрон
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