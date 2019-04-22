  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час терактів у Шрі-Ланці загинули троє дітей данського мільярдера

    • Розсилка
    <p>У 46-річного Андерса Поульсена і його дружини Анни було четверо дітей</p> - Під час терактів у Шрі-Ланці загинули троє дітей данського мільярдера

    У 46-річного Андерса Поульсена і його дружини Анни було четверо дітей

    Фото: AFP

    Інформацію про загибель дітей підтвердили в прес-службі власника компанії Asos Андерса Холька Поульсена

    У кривавих терактах, які сталися у Шрі-Ланці під час великодніх богослужінь в ряді католицьких храмів, загинули троє дітей найбагатшої людини Данії - власника компанії Asos Андерса Холька Поульсена.

    Інформацію підтвердили в прес-службі бізнесмена, закликавши з повагою ставитися до приватного життя сім'ї і не вимагати інших коментарів, пише Politiken.

    У 46-річного Андерса Поульсена і його дружини Анни було четверо дітей. Після трагедії на Шрі-Ланці в живих залишилася лише одна дитина.

    Данський мільярдер Поульсен є найбагатшою людиною в країні, за даними агентства Bloomberg. Свій достаток він заробив, маючи у власності найбільшу частку акцій мережі роздрібної торгівлі одягу Asos. Також він є власником бренду Jack & Jones та має акції в Zalando. Крім того, Поульсена називають найбільшим приватним землевласником Шотландії.

    Раніше повідомлялося, що у столиці Шрі-Ланки Коломбо пролунав вибух біля церкви Кохчікаде невдовзі після того, як силовики спробували розрядити вибухові пристрої, що були знайдені у транспортному засобі.

    Нагадаємо, у Шрі-Ланці в неділю, 21 квітня, сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки були дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    Кількість загиблих в результаті терактів у Шрі-Ланці зросло до 290 осіб. Близько 500 людей отримали поранення, а серед загиблих - десятки іноземців.

    У Шрі-Ланці біля головного міжнародного аеропорту Бандаранаике військовослужбовці ВПС виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій.

    Влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

    У МЗС розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    вибух теракт тероризм Данія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ