Під час терактів у Шрі-Ланці загинули троє дітей данського мільярдера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 46-річного Андерса Поульсена і його дружини Анни було четверо дітей Фото: AFP

Інформацію про загибель дітей підтвердили в прес-службі власника компанії Asos Андерса Холька Поульсена

У кривавих терактах, які сталися у Шрі-Ланці під час великодніх богослужінь в ряді католицьких храмів, загинули троє дітей найбагатшої людини Данії - власника компанії Asos Андерса Холька Поульсена.

Інформацію підтвердили в прес-службі бізнесмена, закликавши з повагою ставитися до приватного життя сім'ї і не вимагати інших коментарів, пише Politiken.

У 46-річного Андерса Поульсена і його дружини Анни було четверо дітей. Після трагедії на Шрі-Ланці в живих залишилася лише одна дитина.

Данський мільярдер Поульсен є найбагатшою людиною в країні, за даними агентства Bloomberg. Свій достаток він заробив, маючи у власності найбільшу частку акцій мережі роздрібної торгівлі одягу Asos. Також він є власником бренду Jack & Jones та має акції в Zalando. Крім того, Поульсена називають найбільшим приватним землевласником Шотландії.

Раніше повідомлялося, що у столиці Шрі-Ланки Коломбо пролунав вибух біля церкви Кохчікаде невдовзі після того, як силовики спробували розрядити вибухові пристрої, що були знайдені у транспортному засобі.

Нагадаємо, у Шрі-Ланці в неділю, 21 квітня, сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки були дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

Кількість загиблих в результаті терактів у Шрі-Ланці зросло до 290 осіб. Близько 500 людей отримали поранення, а серед загиблих - десятки іноземців.

У Шрі-Ланці біля головного міжнародного аеропорту Бандаранаике військовослужбовці ВПС виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій.

Влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

У МЗС розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці.

Джерело: 24 канал