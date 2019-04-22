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    У світі

    У столиці Шрі-Ланки пролунав вже дев’ятий вибух за добу - ЗМІ

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    Від вибухів у Шрі-Ланці протягом доби загинуло понад 200 людей, ще 449 отримали поранення - У столиці Шрі-Ланки пролунав вже дев’ятий вибух за добу - ЗМІ
    Від вибухів у Шрі-Ланці протягом доби загинуло понад 200 людей, ще 449 отримали поранення

    Вибух стався біля церкви Кохчікаде під час роботи саперів над вибуховим пристроєм

    У столиці Шрі-Ланки Коломбо пролунав вибух біля церкви Кохчікаде невдовзі після того, як силовики спробували розрядити вибухові пристрої, що були знайдені у транспортному засобі.

    Про це повідомляє журналіст BBC Аззам Амін у Twitter.

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    «Невеликий вибух стався біля церкви Кохчікаде невдовзі після того, як сили безпеки спробували розрядити вибухові пристрої, що були знайдені у транспортному засобі», - написав він.

    Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.  Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв терактів досягла 207 людей, ще 449 отримали поранення.

    Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих під час вибухів у готелях і католицьких церквах є іноземці.

    Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців.

    Додамо, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

    У  МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

     

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