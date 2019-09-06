Під Черніговом згоріла бойова машина піхоти



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Вогнем пошкоджено моторний відсік та обладнання зв'язку

На автодорозі в Чернігівській області загорілася бойова машина піхоти однієї з військових частин Міністерства оборони України. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

«На автодорозі Чернігів - Славутич Чернігівського району о 19:37 5 вересня стався пожежа БМП-1КШ, що належить в/ч 1815 МО України. Вогнем пошкоджено моторний відсік та обладнання зв'язку», - повідомили в департаменті.

Збитки та причина пожежі встановлюються.

Напередодні у дворі будинку в Києві згоріли три автівки. Так, 3 вересня, майже опівночі сталася пожежа в автомобілях на бульварі Перова, 25-Б у Дніпровському районі столиці. Внаслідок пожежі автомобіль Toyota Avensis згорів повністю, в автомобілі Mercedes E 124 частково пошкоджено праву сторону та лакофарбове покриття, дзеркало, в автомобілі Volkswagen Passat частково пошкоджено лакофарбове покриття, салон та колеса.