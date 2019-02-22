На Дніпропетровщині СБУ блокувала розкрадання деревини лісового фонду на понад 2 мільйони гривень



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Фото: ssu.gov.ua

Підозрювані мешканці Новомосковського району, незаконно вирубували черешчатий дуб на території урочища «Товсте»

Співробітники Служби безпеки України блокували на Дніпропетровщині розкрадання внесених до Червоної книги цінних порід деревини лісового фонду держави. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група, до складу якої входили мешканці Новомосковського району, незаконно вирубували черешчатий дуб на території урочища «Товсте».

Для нелегального вивозу лісоматеріалів зловмисники використовували три одиниці спеціального вантажного транспорту.

За інформацією СБУ, сторічні дубові насадження зловмисники планували продати за межами території нашої країни.

За попередніми висновками, вартість викраденої деревини на чорному ринку становить понад два мільйони гривень.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 та ст. 246 Кримінального Кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.

Заходи з викриття незаконної діяльності проводились спільно з поліцією.