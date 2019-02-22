  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Дніпропетровщині СБУ блокувала розкрадання деревини лісового фонду на понад 2 мільйони гривень

    • Розсилка
    На Дніпропетровщині СБУ блокувала розкрадання деревини лісового фонду на понад 2 мільйони гривень
    Фото: ssu.gov.ua

    Підозрювані мешканці Новомосковського району, незаконно вирубували черешчатий дуб на території урочища «Товсте»

    Співробітники Служби безпеки України блокували на Дніпропетровщині розкрадання внесених до Червоної книги цінних порід деревини лісового фонду держави. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що група, до складу якої входили мешканці Новомосковського району, незаконно вирубували черешчатий дуб на території урочища «Товсте».

    Читайте також

    Для нелегального вивозу лісоматеріалів зловмисники використовували три одиниці спеціального вантажного транспорту.

    За інформацією СБУ, сторічні дубові насадження зловмисники планували продати за межами території нашої країни.

    За попередніми висновками, вартість викраденої деревини на чорному ринку становить понад два мільйони гривень.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Дніпропетровщині СБУ блокувала розкрадання деревини лісового фонду на понад 2 мільйони гривень
    На Дніпропетровщині СБУ блокувала розкрадання деревини лісового фонду на понад 2 мільйони гривень
    На Дніпропетровщині СБУ блокувала розкрадання деревини лісового фонду на понад 2 мільйони гривень
    На Дніпропетровщині СБУ блокувала розкрадання деревини лісового фонду на понад 2 мільйони гривень
    Фото: ssu.gov.ua

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 та ст. 246 Кримінального Кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.

    Заходи з викриття незаконної діяльності проводились спільно з поліцією.

    Нагадаємо, з 1 січня 2019 року набрав чинності закон, який посилює заходи проти знищення лісів в Україні.

    Відповідна інформація міститься в базі законодавства Верховної Ради.

    Згідно із законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів», у кілька разів підвищено штрафи за незаконну рубку і знищення лісових культур та молодняка.

    Читайте також
    вирубування лісу СБУ Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ