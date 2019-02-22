Столичні правоохоронці викрили львівського посадовця ДФС на збуті сильнодіючих ліків



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Зловмисника затримано у робочому кабінеті Фото: Прокуратура Києва

Встановлено факт контрабандного переміщення посадовцем сильнодіючих речовин через митний кордон України до Польщі

Київською прокуратурою спільно зі слідчими Подільського управління поліції у Києві за оперативним супроводженням СБУ 21 лютого у робочому кабінеті затримано головного державного ревізора-інспектора відділу якості аудиту управління аудиту Головного управління ДФС у Львівській області, який займався збутом сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прокуратура Києва.

У ході слідства також встановлено факт контрабандного переміщення посадовцем сильнодіючих речовин через митний кордон України до Республіки Польща.

На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 (незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів) КК України. Вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.