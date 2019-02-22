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    Столичні правоохоронці викрили львівського посадовця ДФС на збуті сильнодіючих ліків

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    Зловмисника затримано у робочому кабінеті - Столичні правоохоронці викрили львівського посадовця ДФС на збуті сильнодіючих ліків
    Зловмисника затримано у робочому кабінеті
    Фото: Прокуратура Києва

    Встановлено факт контрабандного переміщення посадовцем сильнодіючих речовин через митний кордон України до Польщі

    Київською прокуратурою спільно зі слідчими Подільського управління поліції у Києві за оперативним супроводженням СБУ 21 лютого у робочому кабінеті затримано головного державного ревізора-інспектора відділу якості аудиту управління аудиту Головного управління ДФС у Львівській області, який займався збутом сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прокуратура Києва.

    У ході слідства також встановлено факт контрабандного переміщення посадовцем сильнодіючих речовин через митний кордон України до Республіки Польща.

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    Столичні правоохоронці викрили львівського посадовця ДФС на збуті сильнодіючих ліків
    Столичні правоохоронці викрили львівського посадовця ДФС на збуті сильнодіючих ліків
    Столичні правоохоронці викрили львівського посадовця ДФС на збуті сильнодіючих ліків
    Столичні правоохоронці викрили львівського посадовця ДФС на збуті сильнодіючих ліків

    На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 (незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів) КК України. Вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу.

    Слідчі дії тривають.

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