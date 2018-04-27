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    Під егідою миротворців Росія буде намагатися легалізувати російський анклав в Україні – Яценюк

    Росія поставить пастку під час голосування за резолюцію Радбезу ООН щодо миротворців, - заявив політик
    Росія буде намагатися включити в мандат миротворчої місії «свою інтерпретацію Мінських угод, спрямовану на легалізацію російського анклаву на українській території, тільки вже під егідою миротворців і за рішенням Ради Безпеки ООН»: «Цього не можна допустити», - сказав лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк
    • 27 Квiтня, 11:22
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    Російські &laquo;миротворці&raquo; вже багато років знаходяться в окупованому Придністров'ї
    Російські «миротворці» вже багато років знаходяться в окупованому Придністров'ї

    Росія поставить пастку під час голосування за резолюцію Радбезу ООН щодо миротворців, - заявив політик

    Росія буде намагатися включити в мандат миротворчої місії «свою інтерпретацію Мінських угод, спрямовану на легалізацію російського анклаву на українській території, тільки вже під егідою миротворців і за рішенням Ради Безпеки ООН»: «Цього не можна допустити», - сказав лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв'ю журналу «Фокус».

    Арсеній Яценюк нагадав, що наполягав на тому, аби Мінські угоди були вилучені з національного законодавства: «Тому що для мене вони не є міжнародно-правовим документом. Я б дуже хотів, щоб всі інститути Організації Об'єднаних Націй змусили Росію виконати Статут ООН і всі її міжнародно-правові зобов'язання щодо територіальної цілісності України».

    «Це буде найкраща реалізація мирного процесу - Росія просто повинна забратися з території України», - підкреслив Арсеній Яценюк.

    Щодо ідеї введення миротворчої місії на Донбасі він сказав: «Ідея звучить добре, але диявол у деталях. Головне - це мандат миротворчої місії. Треба розуміти, ця миротворча місія буде направлена на заморожування конфлікту і легалізацію російської присутності через псевдовибори, через псевдоміліцію, через псевдосуди і через псевдоспеціальний статус Донбасу? Або ж її ключова мета - виведення російських збройних формувань з території України, відновлення кордону між Україною і Росією, а також повернення української державної влади на тимчасово окуповані території».

    «Росія поставить пастку під час голосування за резолюцію Радбезу ООН щодо миротворців. І стане просувати в мандат миротворчої місії свою інтерпретацію Мінських угод, спрямовану на легалізацію російського анклаву на українській території, тільки вже під егідою миротворців і за рішенням Ради Безпеки ООН. Цього не можна допустити», - сказав Арсеній Яценюк.

    Лідер «Народного фронту» підкреслив, що західні санкції «повинні бути не фейком, а дуже жорсткими, щоб їх неможливо було обійти, вони повинні бути ефективними»: «Поки санкції проти Росії не послабили російський режим. Вони не дозволили західному світові захистити себе повністю і захистити Україну. Київ не за 10 тис. км від Європи, Київ є частиною Європи. Хлопці, санкції не для нас - санкції для вас і вашої безпеки».

    «Весь Захід повинен однаково з Україною бачити шлях відновлення територіальної цілісності нашої країни. Він написаний не в Мінську, а в законі про відновлення територіальної цілісності», - сказав він.

    Арсеній Яценюк також підкреслив, що для відновлення Донбасу будуть потрібні десятки мільярдів доларів: «В даному питанні роль і відповідальність сильних світу цього - відновити ці території. І Росія повинна за все це заплатити».

     

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