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    «Ми самі винні»: полонений окупант звернувся до росіян (відео)

    Україна має все більше доказів для військового трибуналу в Гаазі - «Ми самі винні»: полонений окупант звернувся до росіян (відео)
    Україна має все більше доказів для військового трибуналу в Гаазі
    скріншот з відео

    Дивовижним чином, російські загарбники «прозрівають» у полоні

    Триває війна Росії проти України.

    Все більше загарбників потрапляють у полон, де для них настає раптове розуміння власних злочинів.

    Один з них звернувся до своїх співвітчизників із закликом зупинити путіна та його оточенняю

    «Наша влада промиває мізки народу. Те, що тут відбувається, винна в цьому лише росія. Ми агресор, ми знищувачі» каже полонений.

    Нагадаємо, все, що відбувається з 24 лютого – не «спеціальна військова операція», а повноцінна війна Росії проти України. Війна з застосуванням авіації, ракет та артилерії. Війна з воєнними злочинами.

    Росія почала агресивні дії проти України 8 років тому, захопивши Крим та роздмухавши полум’я війни на Донбасі. У лютому 2022 року Путін продемонстрував всім власні плани: він хоче розчленувати Україну. Розмови про денацифікацію – відверта маячня: в Україні нацисти в роки Другої світової війни знищили мільйони українців.

    Теги: Росія війна Путін полон #stoprussia
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    «Ми самі винні»: полонений окупант звернувся до росіян (відео)