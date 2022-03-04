«Ми самі винні»: полонений окупант звернувся до росіян (відео)

Україна має все більше доказів для військового трибуналу в Гаазі

Дивовижним чином, російські загарбники «прозрівають» у полоні

Триває війна Росії проти України.

Все більше загарбників потрапляють у полон, де для них настає раптове розуміння власних злочинів.

Один з них звернувся до своїх співвітчизників із закликом зупинити путіна та його оточенняю

«Наша влада промиває мізки народу. Те, що тут відбувається, винна в цьому лише росія. Ми агресор, ми знищувачі» каже полонений.

Нагадаємо, все, що відбувається з 24 лютого – не «спеціальна військова операція», а повноцінна війна Росії проти України. Війна з застосуванням авіації, ракет та артилерії. Війна з воєнними злочинами.

Росія почала агресивні дії проти України 8 років тому, захопивши Крим та роздмухавши полум’я війни на Донбасі. У лютому 2022 року Путін продемонстрував всім власні плани: він хоче розчленувати Україну. Розмови про денацифікацію – відверта маячня: в Україні нацисти в роки Другої світової війни знищили мільйони українців.