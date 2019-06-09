  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Полтавою горить міське сміттєзвалище

    • Розсилка
    Під Полтавою горить міське сміттєзвалище

    Загальна площа загоряння близько 0,04 га. глибина прогарів

    Поблизу Полтави, у селі Макухівка рятувальники ліквідовують пожежу на міському сміттєзвалищі.

    Про це увечері повідомляє ДСНС.

    «9 червня о 19:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на Полтавському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів поблизу с. Макухівка, що у Полтавському районі. Загальна площа загоряння близько 0,04 га. глибина прогарів – орієнтовно від 0,5 до 1 метра», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, воду пожежники беруть із р. Коломак, що знаходиться на відстані 800 метрів.

    Станом на 19:20 пожежу було локалізовано.

    Для ліквідації пожежі залучено 12 чоловік особового складу Аварійно-рятувальної частини та 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а також 4 одиниці техніки. Також залучено 4 працівників та 1 одиницю техніки місцевого комунального підприємства.

    Наразі ліквідація пожежі триває. 

    пожежа ДСНС сміття рятувальники Полтавщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ