Під Полтавою горить міське сміттєзвалище



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Загальна площа загоряння близько 0,04 га. глибина прогарів

Поблизу Полтави, у селі Макухівка рятувальники ліквідовують пожежу на міському сміттєзвалищі.

Про це увечері повідомляє ДСНС.

«9 червня о 19:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на Полтавському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів поблизу с. Макухівка, що у Полтавському районі. Загальна площа загоряння близько 0,04 га. глибина прогарів – орієнтовно від 0,5 до 1 метра», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, воду пожежники беруть із р. Коломак, що знаходиться на відстані 800 метрів.

Станом на 19:20 пожежу було локалізовано.

Для ліквідації пожежі залучено 12 чоловік особового складу Аварійно-рятувальної частини та 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а також 4 одиниці техніки. Також залучено 4 працівників та 1 одиницю техніки місцевого комунального підприємства.

Наразі ліквідація пожежі триває.