Китай підтримав Україну та висловив несхвалення діям РФ

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомив політичний оглядач Ной Баркін з посиланням на пряму трансляцію конференції в Мюнхені.

«Суверенітет, незалежність та територіальна цілісність кожної країни мають бути захищені, бо це основна норма міжнародних відносин. Україна не виняток. У документі, який китайський уряд випустив минулого тижня, повторюється, що ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність усіх країн. Якщо хтось хоче поставити під сумнів таку позицію Китаю, це означатиме роздмухування ситуації та спотворення позиції Китаю», – висловив позицію КНР глава МЗС Китаю.

China's foreign minister Wang Yi tells #MSC2022 that the sovereignty, independence & territorial integrity of every country should be safeguarded. "Ukraine is no exception," he says pic.twitter.com/23ByTHcnVj