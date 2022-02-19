Китай підтримав Україну та висловив несхвалення діям РФ

МЗС Китаю виступає за територіальну цілісність нашої країни

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомив політичний оглядач Ной Баркін з посиланням на пряму трансляцію конференції в Мюнхені.

«Суверенітет, незалежність та територіальна цілісність кожної країни мають бути захищені, бо це основна норма міжнародних відносин. Україна не виняток. У документі, який китайський уряд випустив минулого тижня, повторюється, що ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність усіх країн. Якщо хтось хоче поставити під сумнів таку позицію Китаю, це означатиме роздмухування ситуації та спотворення позиції Китаю», – висловив позицію КНР глава МЗС Китаю.

China's foreign minister Wang Yi tells #MSC2022 that the sovereignty, independence & territorial integrity of every country should be safeguarded. "Ukraine is no exception," he says pic.twitter.com/23ByTHcnVj — Noah Barkin (@noahbarkin) February 19, 2022

Китай своєю позицією фактично заявив про несхвалення планів Путіна щодо повномасштабного військового вторгнення Росії на терени України.

«Єдність абсолютно необхідна, якщо ми збираємося стримати акт агресії Володимира Путіна, який, на мою думку, стане абсолютно катастрофічним... Буде багато російських матерів плакати за своїми синами у разі нової агресії РФ проти України», – сказав він.

Нагадаємо, країни G7 зробили заяву щодо агресії РФ: що чекають від Путіна.

Як відомо, Зеленський скликає конференцію гарантів Будапештського меморандуму.

Напередодні генсек ООН відреагував на агресію Путіна та назвав єдиний шлях розв'язання війни.

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