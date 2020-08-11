Під Запоріжжям невідомі спалили хату, де мешкала банда живодерів



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Люди влаштували самосуд над шкуродерами Фото: РБК-Україна та its_zp

Група шкуродерів тривалий час катувала тварин та знімала свої злочини на відео

У Запорізькій області невідомі люди підпалили автомобіль і будинок, в якому проживає групи шкуродерів, які тривалий час катували тварин і фіксували злочинні дії на відео.

За попередньою інформацією, двоє невідомих з битами проникли у дім де мешкав організатор злочинів, добряче його побили. Також є інформація, що побили і спільницю Христину, яка була «героїнею» на відео. Після підпалили автомобіль, що стояв у дворі, від нього вогонь перекинувся на помешкання. У такий спосіб люди помстилися за смерті беззахисних тварин.

Відео з місця події опублікували в Інстаграм користувачі паблік its_zp.

«Прямо зараз! Горить будинок і авто Вільнянських шкуродерів. Організатора серйозно побили», - йдеться в пості.

Наразі поліція розслідує обставини підпалу авто та дачного будинку, що належать живодерам. Про це журналістам повідомила речниця ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська, передає Укрінформ.

«Оперативники встановили, що двоє невідомих, приховуючи обличчя медичними масками, перелізли через паркан дачної ділянки, нанесли тілесні ушкодження власнику оселі, 1968 року народження, та підпалили автівку, що була припаркована у дворі. З місця події чоловіки втекли. Полум’я перекинулося на дачний будинок», - зазначила Лебединська.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що банду шкуродерів виявили завдяки активістам, волонтерам, правоохоронцям і користувачам соцмереж. Поліція допитала 24-річну жительку Запоріжжя, яка вбивала тварин і знімала це на відео, а потім поширювала в соцмережах. За місцем її проживання були проведені санкціоновані обшуки, під час яких також був знайдений архів матеріалів порнографічного характеру. Однак після допиту дівчину відпустили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями КК України (ч.1 і ч.2 ст. 301 (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів) і ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами). На цьому тижні нелюдам планували пред'явити підозру за цими двома статтями.