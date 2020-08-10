Кількість покинутих тварин у столичному притулку різко зросла



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У притулку «Сіріус» число тварин зросло до 3,2 тисячі

Під час карантину люди стали більше віддавати кошенят і цуциків до притулків

У притулках для тварин під час карантину рекордно зросла кількість тварин. Так, у притулку «Сіріус» число тварин зросло до 3,2 тисячі. При цьому, за 4,5 місяці змогли прилаштувати тільки 95 тварин. Про це розповіла голова комісії із захисту тварин при департаменті благоустрою КМДА, директор притулку «Сіріус» Олександра Мезинова, пише УНН.

За її словами, тільки останнім часом люди почали забирати вихованців.

«Взагалі, я так підрахувала, що за 4,5 місяці карантину, з 12 березня, у нас 95 тварин прилаштовано. Це мало. Бо зазвичай близько 30 в місяць ми прилаштовуємо. На цьому дається взнаки те, що на початку карантину брали добре, потім в середині карантину взагалі ніяк, і зараз, начебто як починається щось, боюся навіть наврочити», - сказала Мезинова.

За її словами, віддавати в притулок тварин і підкидати їх менше не стали.

«За час карантину ми набрали величезну кількість тварин. Власне кажучи, навіть наше прилаштування не пішло нам на користь. Тому що ми набагато більше їх взяли. У нас виходить, що ми зараз виросли добре за 3 тисячі. У нас вже 3,2 тис. тварин», - зазначила Мезинова.

Вона також вказала, що до карантину кількість тварин у притулку коливалася на рівні 2700-2900 і відкочувалася до 2600.

«Ми ніколи не переступали межу більш ніж 3000. Зараз у нас різко зростає: маленьке прилаштування плюс велика кількість коробок і мішків. І це все триває. У нас буквально ось вчора знову дві коробки з цуценятами», - додала Мезинова.

Вона зазначила, що вирішити питання з великою кількістю тварин у притулках може Верховна Рада, якщо ухвалить законопроекти, які розробили її колеги.

Зазначимо, що у притулку для тварин «Сіріус», який розташований в Київській області, під час карантину сталося кілька «хвиль»: спочатку їх активно забирали, а з початку червня розпочався бум за кількістю відданих цуценят і кошенят.