  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Підозрюваним у нападі на Гандзюк «пом’якшили» підозру, - ЗМІ

    • Розсилка
    <span>Сергій Торбін, за версією слідства, організовував групу нападників на Катерину Гандзюк</span> - Підозрюваним у нападі на Гандзюк «пом’якшили» підозру, - ЗМІ
    Сергій Торбін, за версією слідства, організовував групу нападників на Катерину Гандзюк
    Фото: Скріншот з фільму «Гандзюк: системне вбивство»

    Торбіна і ще чотирьох підозрюваних звинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, а не «вбивстві»

    Сергієві Торбіну та іншим чотирьом імовірним виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк «пом’якшили» підозру. Тепер їх звинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, а не «вбивстві».

    Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

    «Генпрокуратура змінила обвинувачення В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку, звинувативши їх в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу), що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років», — йдеться у повідомленні.

    Раніше їх підозрювали в умисному вбивстві за частиною 2 статті 115, що загрожувало суворішим покаранням — позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.

    Також під час засідання Микиті Грабчуку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Окрім того, за даними джерел «Слідства.Інфо», аналогічно підозру змінили й Сергієві Торбіну, який, за версією слідства, організовував групу нападників.

    Нагадаємо, 18 квітня біля Шевченківського райсуду Києва, де мало розглядатися клопотання про пом’якшення запобіжного заходу Ігорю Павловському, який є одним з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк, активісти підпалили фаєри та петарди.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

    ЗМІ Генпрокуратура вбивство напад активісти Катерина Гандзюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ