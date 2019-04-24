Підозрюваним у нападі на Гандзюк «пом’якшили» підозру, - ЗМІ



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Сергій Торбін, за версією слідства, організовував групу нападників на Катерину Гандзюк Фото: Скріншот з фільму «Гандзюк: системне вбивство»

Торбіна і ще чотирьох підозрюваних звинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, а не «вбивстві»

Сергієві Торбіну та іншим чотирьом імовірним виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк «пом’якшили» підозру. Тепер їх звинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, а не «вбивстві».

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

«Генпрокуратура змінила обвинувачення В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку, звинувативши їх в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу), що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років», — йдеться у повідомленні.

Раніше їх підозрювали в умисному вбивстві за частиною 2 статті 115, що загрожувало суворішим покаранням — позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.

Також під час засідання Микиті Грабчуку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, за даними джерел «Слідства.Інфо», аналогічно підозру змінили й Сергієві Торбіну, який, за версією слідства, організовував групу нападників.

Нагадаємо, 18 квітня біля Шевченківського райсуду Києва, де мало розглядатися клопотання про пом’якшення запобіжного заходу Ігорю Павловському, який є одним з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк, активісти підпалили фаєри та петарди.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.