Підозрюваний у держзраді Нагорний вийшов з СІЗО
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Бізнесмен Тимофій Нагорний перебуватиме під домашнім арештом
Рішенням апеляційного суду м. Києва було скасовано рішення Печерського суду про арешт Нагорного до 25 травня
Бізнесмен Тимофій Нагорний, котрий був заарештований за підозрою в державній зраді, напередодні звільнений з-під варти.
Про це повідомив 21 травня його адвокат Євген Солодко у Facebook.
«День прожитий не дарма - Тимофій Нагорний з-під варти звільнений!» - написав Солодко.
Цю інформацію також підтвердив голова ради громадської організації «Пліч-о-пліч» Сергій Раманов.
«Рішенням апеляційного суду м. Києва було скасовано рішення Печерського суду про арешт до 25 травня, і змінений запобіжний захід для Тимофія на домашній арешт», - написав Раманов.
Колишній омбудсмен, а тепер адвокат Нагорного Валерія Лутковська також прокоментувала рішення суду. «Після семи місяців безуспішних спроб апеляційного оскарження, битв в першій інстанції Тимофій Нагорний сьогодні ночуватиме вдома», - повідомила вона у соцмережі Facebook.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року Нагорний та двоє російських громадян були затримані у Києві під час спроби отримати гроші від бізнесмена Олексія Душутіна. Крім шахрайства, українцю інкримінували держзраду. 8 жовтня Печерський районний суд Києва обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і встановив заставу 528,6 тис. грн.
22 жовтня апеляційний суд прийняв аргументи прокуратури та постановив скасувати попереднє рішення і обрати Нагорному запобіжний захід у вигляді арешту до 30 листопада без права застави. Нагорний був узятий під варту в залі суду. Йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та закінченого замаху на шахрайство в особливо великих розмірах.
49-річний Нагорний – відомий підприємець, меценат і продюсер. Із 2004 до 2009 року перебував у шлюбі із дворазовою олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики Лілією Подкопаєвою.