Підозрюваний у держзраді Нагорний вийшов з СІЗО



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Бізнесмен Тимофій Нагорний перебуватиме під домашнім арештом Фото: facebook.com/sergey.ramanov

Рішенням апеляційного суду м. Києва було скасовано рішення Печерського суду про арешт Нагорного до 25 травня

Бізнесмен Тимофій Нагорний, котрий був заарештований за підозрою в державній зраді, напередодні звільнений з-під варти.

Про це повідомив 21 травня його адвокат Євген Солодко у Facebook.

«День прожитий не дарма - Тимофій Нагорний з-під варти звільнений!» - написав Солодко.

Цю інформацію також підтвердив голова ради громадської організації «Пліч-о-пліч» Сергій Раманов.

«Рішенням апеляційного суду м. Києва було скасовано рішення Печерського суду про арешт до 25 травня, і змінений запобіжний захід для Тимофія на домашній арешт», - написав Раманов.

Колишній омбудсмен, а тепер адвокат Нагорного Валерія Лутковська також прокоментувала рішення суду. «Після семи місяців безуспішних спроб апеляційного оскарження, битв в першій інстанції Тимофій Нагорний сьогодні ночуватиме вдома», - повідомила вона у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Нагорний та двоє російських громадян були затримані у Києві під час спроби отримати гроші від бізнесмена Олексія Душутіна. Крім шахрайства, українцю інкримінували держзраду. 8 жовтня Печерський районний суд Києва обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і встановив заставу 528,6 тис. грн.

22 жовтня апеляційний суд прийняв аргументи прокуратури та постановив скасувати попереднє рішення і обрати Нагорному запобіжний захід у вигляді арешту до 30 листопада без права застави. Нагорний був узятий під варту в залі суду. Йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та закінченого замаху на шахрайство в особливо великих розмірах.

49-річний Нагорний – відомий підприємець, меценат і продюсер. Із 2004 до 2009 року перебував у шлюбі із дворазовою олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики Лілією Подкопаєвою.