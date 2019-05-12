Підпал авто головного редактора TVi: поліція відкрила кримінальне провадження



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Згідно з попередніми даними рятувальників, загоряння почалося зсередини автомобіля

Займання почалося всередині автомобіля

За фактом спалення автомобіля головного редактора телеканалу TVi Володимира Єгорова відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив начальник Голосіївського управління Національної поліції Києва Олег Волошин.

За його словами, справу порушено за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

Крім цього, як уточнив Волошин, згідно з попередніми даними рятувальників, загоряння почалося зсередини автомобіля.

Нагадаємо, автомобіль Єгорова був спалений сьогодні вночі. Сам журналіст пов'язує підпал зі своєю професійною діяльністю. Правоохоронці попередньо версією загоряння машини також називають підпал, оскільки сусіди Єгорова перед займанням машини чули хлопок.