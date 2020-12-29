Підсумки-2020. Держстат порадував українців цифрами середніх офіційних зарплат

Середня номінальна зарплата українців за листопад 2020 року була на 12,2% вище ніж за минулий рік

Середня номінальна зарплата українців у листопаді становить 11 987 грн

В Україні середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді-2020 у порівнянні з попереднім місяцем скоротилася на 1,5%, а у річному вимірі (проти листопада 2019 року) зросла на 12,2% і становить 11 987 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5 000 грн). Про це повідомляють дані Державної служби статистики.

У жовтні середній розмір заробітної плати склав 12,2 тис. грн на місяць, що на 13,5% більше у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

Так, за статистика заробітної плати покращилася ще з восени:

у вересні – 11 998 грн;

у серпні – 11 446 грн;

у липні – 10 804 грн;

у червні – 11 579 грн;

у травні – 10 542 грн;

у квітні – 10 430 грн;

у березні – 11 446 грн;

у лютому – 10 847 грн;

у січні – 10 727 грн.

Наступного року роботодавці готові підвищувати розмір заробітних плат на 10-15%. Вони сподіваються, що Україна отримає необхідну кількість вакцин для боротьби з Covid-19 й всі карантинні обмеження будуть скасовані.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у листопаді 2020 року у порівнянні з аналогічним місяцем роком раніше спостерігалося:

у Луганській (на 21,1%);

у Чернівецькій (на 20,7%);

у Тернопільській (на 20%);

у Миколаївській (на 19,7%);

у Хмельницькій (на 18,6%);

у Рівненській (на 18,5%);

в Івано-Франківській (на 18,2%);

у Херсонській (на 17,8%);

у Сумській (на 15,5%);

у Кіровоградській (на 15,2%) областях.

Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігався у Києві (17 580 грн), найнижчий – у Чернігівській області (9 615 грн).

У листопаді 2020 року проти листопада 2019 року заробітна плата зросла:

у сфері охорони здоров'я та соціального захисту – на 48,5%;

наданні інших послуг – на 43,0%;

у сфері мистецтва, спорту й розваг – на 19,0%;

інформації і телекомунікацій – на 17,1%;

у професійній, науковій і технічній діяльності – на 16,5%;

освіті – на 16,2%;

у сфері адміністративного, допоміжного обслуговування та освіти – на 14,9%;

у сільському господарстві – на 14,1%;

держуправлінні та у сфері оборони, обов'язковому соцстрахуванні – на 11,2%;

у будівництві – на 9,5%;

на підприємствах промисловості – на 8,0%;

у сфері операцій із нерухомістю – на 5,0%;

фінансовій і страховій діяльності – на 3,5%;

у сфері оптової та роздрібної торгівлі – на 3,5%.

Тоді як зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 6,8%, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – на 3,3%.

Нагадаємо, мінімальну заробітну плату з 1 січня планують підняти до 6 000 грн.