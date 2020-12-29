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    Підсумки-2020. Держстат порадував українців цифрами середніх офіційних зарплат

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    Середня номінальна зарплата українців за листопад 2020 року була на 12,2% вище ніж за минулий рік - Підсумки-2020. Держстат порадував українців цифрами середніх офіційних зарплат
    Середня номінальна зарплата українців за листопад 2020 року була на 12,2% вище ніж за минулий рік
    Фото з відкритих джерел

    Середня номінальна зарплата українців у листопаді становить 11 987 грн

    В Україні середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді-2020 у порівнянні з попереднім місяцем скоротилася на 1,5%, а у річному вимірі (проти листопада 2019 року) зросла на 12,2% і становить 11 987 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5 000 грн). Про це повідомляють дані Державної служби статистики.

    У жовтні середній розмір заробітної плати склав 12,2 тис. грн на місяць, що на 13,5% більше у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

    Так, за статистика заробітної плати покращилася ще з восени:

    • у вересні – 11 998 грн;
    • у серпні – 11 446 грн;
    • у липні – 10 804 грн;
    • у червні – 11 579 грн;
    • у травні – 10 542 грн;
    • у квітні – 10 430 грн;
    • у березні – 11 446 грн;
    • у лютому – 10 847 грн;
    • у січні – 10 727 грн.

    Наступного року роботодавці готові підвищувати розмір заробітних плат на 10-15%. Вони сподіваються, що Україна отримає необхідну кількість вакцин для боротьби з Covid-19 й всі карантинні обмеження будуть скасовані. 

    За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у листопаді 2020 року у порівнянні з аналогічним місяцем роком раніше спостерігалося:

    • у Луганській (на 21,1%);
    • у Чернівецькій (на 20,7%);
    • у Тернопільській (на 20%);
    • у Миколаївській (на 19,7%); 
    • у Хмельницькій (на 18,6%); 
    • у Рівненській (на 18,5%); 
    • в Івано-Франківській (на 18,2%); 
    • у Херсонській (на 17,8%); 
    • у Сумській (на 15,5%);
    • у Кіровоградській (на 15,2%) областях.

    Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігався у Києві (17 580 грн), найнижчий – у Чернігівській області (9 615 грн).

    У листопаді 2020 року проти листопада 2019 року заробітна плата зросла:

    • у сфері охорони здоров'я та соціального захисту – на 48,5%;
    • наданні інших послуг – на 43,0%; 
    • у сфері мистецтва, спорту й розваг – на 19,0%; 
    • інформації і телекомунікацій – на 17,1%; 
    • у професійній, науковій і технічній діяльності – на 16,5%; 
    • освіті – на 16,2%;
    • у сфері адміністративного, допоміжного обслуговування та освіти – на 14,9%; 
    • у сільському господарстві – на 14,1%; 
    • держуправлінні та у сфері оборони, обов'язковому соцстрахуванні – на 11,2%; 
    • у будівництві – на 9,5%; 
    • на підприємствах промисловості – на 8,0%; 
    • у сфері операцій із нерухомістю – на 5,0%; 
    • фінансовій і страховій діяльності – на 3,5%;
    • у сфері оптової та роздрібної торгівлі – на 3,5%.

    Тоді як зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 6,8%, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – на 3,3%.

    Нагадаємо, мінімальну заробітну плату з 1 січня планують підняти до 6 000 грн.

    Теги: зарплата Держстат статистика Україна харчування
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