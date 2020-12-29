Підсумки-2020. Держстат порадував українців цифрами середніх офіційних зарплат
Середня номінальна зарплата українців у листопаді становить 11 987 грн
В Україні середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді-2020 у порівнянні з попереднім місяцем скоротилася на 1,5%, а у річному вимірі (проти листопада 2019 року) зросла на 12,2% і становить 11 987 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5 000 грн). Про це повідомляють дані Державної служби статистики.
У жовтні середній розмір заробітної плати склав 12,2 тис. грн на місяць, що на 13,5% більше у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.
Так, за статистика заробітної плати покращилася ще з восени:
- у вересні – 11 998 грн;
- у серпні – 11 446 грн;
- у липні – 10 804 грн;
- у червні – 11 579 грн;
- у травні – 10 542 грн;
- у квітні – 10 430 грн;
- у березні – 11 446 грн;
- у лютому – 10 847 грн;
- у січні – 10 727 грн.
Наступного року роботодавці готові підвищувати розмір заробітних плат на 10-15%. Вони сподіваються, що Україна отримає необхідну кількість вакцин для боротьби з Covid-19 й всі карантинні обмеження будуть скасовані.
За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у листопаді 2020 року у порівнянні з аналогічним місяцем роком раніше спостерігалося:
- у Луганській (на 21,1%);
- у Чернівецькій (на 20,7%);
- у Тернопільській (на 20%);
- у Миколаївській (на 19,7%);
- у Хмельницькій (на 18,6%);
- у Рівненській (на 18,5%);
- в Івано-Франківській (на 18,2%);
- у Херсонській (на 17,8%);
- у Сумській (на 15,5%);
- у Кіровоградській (на 15,2%) областях.
Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігався у Києві (17 580 грн), найнижчий – у Чернігівській області (9 615 грн).
У листопаді 2020 року проти листопада 2019 року заробітна плата зросла:
- у сфері охорони здоров'я та соціального захисту – на 48,5%;
- наданні інших послуг – на 43,0%;
- у сфері мистецтва, спорту й розваг – на 19,0%;
- інформації і телекомунікацій – на 17,1%;
- у професійній, науковій і технічній діяльності – на 16,5%;
- освіті – на 16,2%;
- у сфері адміністративного, допоміжного обслуговування та освіти – на 14,9%;
- у сільському господарстві – на 14,1%;
- держуправлінні та у сфері оборони, обов'язковому соцстрахуванні – на 11,2%;
- у будівництві – на 9,5%;
- на підприємствах промисловості – на 8,0%;
- у сфері операцій із нерухомістю – на 5,0%;
- фінансовій і страховій діяльності – на 3,5%;
- у сфері оптової та роздрібної торгівлі – на 3,5%.
Тоді як зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 6,8%, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – на 3,3%.
Нагадаємо, мінімальну заробітну плату з 1 січня планують підняти до 6 000 грн.