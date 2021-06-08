Віцепрем'єрка розповіла, коли Україна хоче отримати План дій для членства у НАТО

На саміті НАТО в червні не буде прийнято рішення про ПДЧ для України та Грузії, оскільки в Альянсі згоди з цього питання немає

В уряді запевняють, що багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО

Україна хотіла б отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Звісно, ми знаємо (і це підтвердив Мірче Джоане), що буде заява про політику «відкритих дверей» для України і Грузії. Ми, звичайно, сподіваємося побачити, що лідери НАТО проінструктують своїх міністрів закордонних справ зробити крок вперед в ясності щодо ПДЧ для України вже в грудні на міністерській зустрічі», – сказала вона.

Віцепрем'єрка зазначила, що Україна не бачить перспектив для цього позитивного формулювання, проте багато союзників борються за ясність для України щодо членства.

«Нам справді потрібні відповіді, і нам справді треба бачити саміт, на якому Україна, нарешті, отримає ПДЧ», – наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що на саміті НАТО в червні не буде прийнято рішення про ПДЧ для України та Грузії, оскільки в Альянсі згоди з цього питання немає.

На днях вийшло інтерв'ю президента Володимира Зеленського, в якому він закликав негайно вирішити питання про вступ України в НАТО, бо країна перебуває в небезпеці.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться без України. Він пройде 14 червня.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг РФ і Білорусь від дестабілізації обстановки на східному фланзі альянсу. НАТО готова захищатися.

Тим часом, Росія заявила, що створить нові військові з'єднання біля західних кордонів. Так вони хочуть «протистояти» НАТО.

Джерело: Інтерфакс-Україна