Віцепрем'єрка розповіла, коли Україна хоче отримати План дій для членства у НАТО
На саміті НАТО в червні не буде прийнято рішення про ПДЧ для України та Грузії, оскільки в Альянсі згоди з цього питання немає
В уряді запевняють, що багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО
Україна хотіла б отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
«Звісно, ми знаємо (і це підтвердив Мірче Джоане), що буде заява про політику «відкритих дверей» для України і Грузії. Ми, звичайно, сподіваємося побачити, що лідери НАТО проінструктують своїх міністрів закордонних справ зробити крок вперед в ясності щодо ПДЧ для України вже в грудні на міністерській зустрічі», – сказала вона.
Віцепрем'єрка зазначила, що Україна не бачить перспектив для цього позитивного формулювання, проте багато союзників борються за ясність для України щодо членства.
«Нам справді потрібні відповіді, і нам справді треба бачити саміт, на якому Україна, нарешті, отримає ПДЧ», – наголосила Стефанішина.
Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що на саміті НАТО в червні не буде прийнято рішення про ПДЧ для України та Грузії, оскільки в Альянсі згоди з цього питання немає.
На днях вийшло інтерв'ю президента Володимира Зеленського, в якому він закликав негайно вирішити питання про вступ України в НАТО, бо країна перебуває в небезпеці.
Як відомо, саміт НАТО відбудеться без України. Він пройде 14 червня.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг РФ і Білорусь від дестабілізації обстановки на східному фланзі альянсу. НАТО готова захищатися.
Тим часом, Росія заявила, що створить нові військові з'єднання біля західних кордонів. Так вони хочуть «протистояти» НАТО.
Джерело: Інтерфакс-Україна