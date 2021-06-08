  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Віцепрем'єрка розповіла, коли Україна хоче отримати План дій для членства у НАТО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На саміті НАТО в червні не буде прийнято рішення про ПДЧ для України та Грузії, оскільки в Альянсі згоди з цього питання немає - Віцепрем'єрка розповіла, коли Україна хоче отримати План дій для членства у НАТО

    На саміті НАТО в червні не буде прийнято рішення про ПДЧ для України та Грузії, оскільки в Альянсі згоди з цього питання немає

    В уряді запевняють, що багато союзників борються за ясність для України щодо членства в НАТО

    Україна хотіла б отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

    «Звісно, ми знаємо (і це підтвердив Мірче Джоане), що буде заява про політику «відкритих дверей» для України і Грузії. Ми, звичайно, сподіваємося побачити, що лідери НАТО проінструктують своїх міністрів закордонних справ зробити крок вперед в ясності щодо ПДЧ для України вже в грудні на міністерській зустрічі», – сказала вона.

    Віцепрем'єрка зазначила, що Україна не бачить перспектив для цього позитивного формулювання, проте багато союзників борються за ясність для України щодо членства.

    «Нам справді потрібні відповіді, і нам справді треба бачити саміт, на якому Україна, нарешті, отримає ПДЧ», – наголосила Стефанішина.

    Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що на саміті НАТО в червні не буде прийнято рішення про ПДЧ для України та Грузії, оскільки в Альянсі згоди з цього питання немає.

    На днях вийшло інтерв'ю президента Володимира Зеленського, в якому він закликав негайно вирішити питання про вступ України в НАТО, бо країна перебуває в небезпеці.

    Як відомо, саміт НАТО відбудеться без України. Він пройде 14 червня.

    Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг РФ і Білорусь від дестабілізації обстановки на східному фланзі альянсу. НАТО готова захищатися.

    Тим часом, Росія заявила, що створить нові військові з'єднання біля західних кордонів. Так вони хочуть «протистояти» НАТО.

    Читайте також:

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: Кабмін НАТО політика Україна Ольга Стефанішина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Віцепрем'єрка розповіла, коли Україна хоче отримати План дій для членства у НАТО