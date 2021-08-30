Одіозний мер Кремінної, що агітував за «ЛНР», розмістив нові білборди. Соцмережі обурені

У 2014 році Володимир Струк підтримував проросійські сили

Ексрегіонал, а нині міський голова Кремінної, що на Луганщині, Володимир Струк привітав кремінян із Днем Незалежності України, розмістивши у місті відповідні білборди. Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий журналіст та блогер Денис Казанський, розмістивши фото.

Журналіст також нагадав, що у 2014 році Володимир Струк озброював бойовиків так званої «ЛНР» та неодноразово виступав на мітингах на підтримку «руського міра».

«Український сюрреалізм. Луганський регіонал Володимир Струк вітає мешканців Кремінної з Днем Незалежності країни, яку намагався зруйнувати у 2014-му. Тоді Струк підтримував та озброював бойовиків ЛНР», – зазначає Казанський.

Фото з відкритих джерел

У коментарях до його поста люди зазначають, що святкування Дня Незалежності України у Кремінній цього року відбувалося із розмахом – у святкових заходах брали участь представники місцевої влади та артисти, а завершилися урочистості виступом відомого співака Павла Зіброва.

Зазначимо, Володимир Струк – одіозний політик з Луганська, член Партії регіонів, від якої обирався народним депутатом України. Навесні 2014 року, під час захоплення міста проросійськими бойовиками, Струк підтримав їх та неодноразово виступав на мітингах проросійських сил. Із початком окупації Володимир Струк виїхав на підконтрольну українській владі територію, де продовжив займатися політичною діяльністю. У 2020 році його обрали міським головою міста Кремінна, що на Луганщині, від партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив орденом колишнього регіонала Анатолія Федорука, який виступав проти Революції Гідності.

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