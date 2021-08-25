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    Зеленський нагородив орденом регіонала, який закликав не допустити до влади «терористів-майданівців»

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    Нагороджений президент Володимир&nbsp;Федорук &ndash; колишній регіонал, який очолює Бучу вже понад 20 років - Зеленський нагородив орденом регіонала, який закликав не допустити до влади «терористів-майданівців»
    Нагороджений президент Володимир Федорук – колишній регіонал, який очолює Бучу вже понад 20 років
    Фото: kievvlast.com.ua

    У 2014 році мер Бучі підтримав Віктора Януковича та виступив проти Майдану, називаючи учасників терористами

    Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом колишнього регіонала Анатолія Федорука, який виступав проти Революції Гідності. Про це заявили у русі «Чесно».

    Зазначається, що до Дня Незалежності Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІ ступеня Анатолія Федорука – міського голову Бучі.

    У «Чесно» розповідають, що Федорук – колишній регіонал, який очолює Бучу вже понад 20 років.

    У 2014 році він підтримав Віктора Януковича та виступив проти Майдану, називаючи учасників терористами.

    Фото: Чесно
    Фото: Чесно

    Генпрокуратура звинувачує його у незаконному розподілі землі. Суд обирав Федоруку запобіжний захід – домашній арешт, але згодом політик повернувся до виконання обов'язків мера міста, а судові засідання відтерміновуються.

    У жовтні 2020 року Федорук був обраний Бучанським міським головою від партії «Слуга народу».

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    Теги: Партія регіонів політика мер Володимир Зеленський президент державні нагороди
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    Зеленський нагородив орденом регіонала, який закликав не допустити до влади «терористів-майданівців»