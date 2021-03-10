Одіозний колишній регіонал став очільником Національного інституту раку

За словами Стефанішиної, Шипко є фігурантом корупційних розслідувань

У середу, 10 березня, свою роботу розпочинає новий директор Національного інституту раку Андрій Шипко. Колишнього регіонала на цю посаду призначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Про це заявила народна депутатка Ольга Стефанишина у мережі Facebook.

«Сьогодні по-тихому й без зайвого шуму міністр віддав один із ключових медичних закладів країни в руки Андрія Шипка», – написала Стефанишина.

Вона нагадала, що Шипко голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року (мали на меті обмежити права громадян, надати органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту – ред.). Шипко був заступником Юрія Вілкула (батька колишнього віце-прем’єр міністра України уряду Азарова – Олександра Вілкула) у Дніпропетровській обласній раді.

«15 років працює винятково на державних посадах, має розкішні будинки, квартири, багато нерухомого майна та елітних авто», – додала вона.

Стефанишина розповіла, що влітку на величезній швидкості катер Шипка протаранив сусідній катер і зник із місця події, навіть не спробувавши допомогти людям, які стікали кров’ю.

Стефанишина нагадала, як у 2013 році, коли Шипко ще був народним депутатом, він «рішав» питання «ліцензування медпрактик».

Листування тоді ще народного депутата Андрій Шипка у Верховній Раді

Стефанишина зазначила, що щорічний бюджет Інституту складає 220 млн грн. Додатково медзаклад цьогоріч має 1,5 мільярда на ремонт і створення клінічної бази. «Ними пан Шипко буде розпоряджатися на пару з міністром Степановим. У цьому Інституті щорічно лікуються від онкології тисячі пацієнтів з усієї України. І тепер їхні життя опиняться в руках цієї людини», – підкреслила вона.

Нагадаємо, міністр освіти Сергій Шкарлет призначив ректором НАУ колишнього «регіонала» Максима Луцького. Новий ректор був радником прем’єра Миколи Азарова. До Революції гідності також очолював Солом’янську райдержадміністрацію у Києві, а у 2019 році балотувався до Верховної Ради у мажоритарному окрузі від партії ОПЗЖ. Найбільш пікантна деталь його біографії – кумівство з Дмитром Табачником, міністром освіти і науки часів Януковича. Саме цим фактом багато хто пояснює тріумфальне повернення Луцького в НАУ.