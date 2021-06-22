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    Підволочиськ та села Тернопільського району дві доби проведуть без газу

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    Інформація для споживачів газу з Тернопільського району - Підволочиськ та села Тернопільського району дві доби проведуть без газу
    Інформація для споживачів газу з Тернопільського району
    news.vn.ua

    Попередження від ПрАТ «Тернопільгаз»

    ПрАТ «Тернопільгаз» звернулося до споживачів, які проживають у Тернопільському районі та користуються природним газом.

    «У вівторок, 22 червня 2021 року, Бердичівським лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» буде припинено газопостачання із ГРС Підволочиськ згідно маршруту транспортування газу №29, у зв’язку з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт», - йдеться на сайті компанії.

    Йдеться про селище Підволочиськ та сільські населені пункти

    Початок робіт заплановано на 09:00 ранку.

    Тривалість робіт: дві доби.

    Про відновлення газопостачання споживачі будуть повідомлені додатково.

    «Просимо закрити крани перед газовими приладами», - наголошує «Тернопільгаз».

    Слід зазначити, місячний тариф на газ для українців зростатиме.

    Найбільш вигідним для побутових споживачів стане річний тариф на газ.

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    Теги: газ Тернопільщина Тернопіль газ новости Тернопольская область
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    Підволочиськ та села Тернопільського району дві доби проведуть без газу