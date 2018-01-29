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    Пілот посадив літак «на спину» у США (відео)

    Доволі оригінальна посадка
    На березі острова Лонг-Айленд (Нью-Йорк, США) пілот невеликого літака не зміг впоратися з керуванням і посадив літальний апарат «на спину». Відео аварійної посадки опублікував ABC News на сторінці у Twitter. Як повідомляється, інцидент стався 29 січня. У літаку, крім пілота, були ще два учні. Ніхто з них не постраждав. Small
    • Сьогодні, 20:31
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    Доволі оригінальна посадка

    На березі острова Лонг-Айленд (Нью-Йорк, США) пілот невеликого літака не зміг впоратися з керуванням і посадив літальний апарат «на спину». Відео аварійної посадки опублікував ABC News на сторінці у Twitter.

    Як повідомляється, інцидент стався 29 січня. У літаку, крім пілота, були ще два учні. Ніхто з них не постраждав.

    Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що одномоторний літак Beechcraft G33 здійснив екстрену посадку на автомобільну дорогу поряд з містом Лос-Анджелес (США).

    США Нью-Йорк літак
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