Пілот посадив літак «на спину» у США (відео)

Доволі оригінальна посадка

На березі острова Лонг-Айленд (Нью-Йорк, США) пілот невеликого літака не зміг впоратися з керуванням і посадив літальний апарат «на спину». Відео аварійної посадки опублікував ABC News на сторінці у Twitter.

Як повідомляється, інцидент стався 29 січня. У літаку, крім пілота, були ще два учні. Ніхто з них не постраждав.

Small plane flips and lands on a Long Island, New York beach while attempting to make an emergency landing. No serious injuries reported. https://t.co/9SROuZ1Q1J pic.twitter.com/zdbMofDV3x