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    Пірати захопили у Нігерії швейцарське судно з українцем на борту - ЗМІ

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    Пірати захопили у Нігерії швейцарське судно з українцем на борту - ЗМІ

    Члени екіпажу були викрадені з судна, яке прямувало з міста Лагос до порту Харкорт

    Біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна, включаючи моряків з Філіппін, Словенії, України, Румунії, Хорватії та Боснії.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Члени екіпажу були викрадені 22 вересня з судна, яке прямувало з міста Лагос до порту Харкорт.

    23 вересня Нігерійське агентство морського управління та безпеки повідомило, що семеро з викрадених були з Філіппін, і ще по одному представникові зі Словенії, України, Румунії, Хорватії та Боснії.

    У дипломатичних установах України про викрадення українського моряка поки нічого не повідомляють.

    До слова, у вересні бойовики напали на військову базу у Нігерії: загинули 30 осіб.

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