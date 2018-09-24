Пірати захопили у Нігерії швейцарське судно з українцем на борту - ЗМІ
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Члени екіпажу були викрадені з судна, яке прямувало з міста Лагос до порту Харкорт
Біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна, включаючи моряків з Філіппін, Словенії, України, Румунії, Хорватії та Боснії.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Члени екіпажу були викрадені 22 вересня з судна, яке прямувало з міста Лагос до порту Харкорт.
23 вересня Нігерійське агентство морського управління та безпеки повідомило, що семеро з викрадених були з Філіппін, і ще по одному представникові зі Словенії, України, Румунії, Хорватії та Боснії.
У дипломатичних установах України про викрадення українського моряка поки нічого не повідомляють.
До слова, у вересні бойовики напали на військову базу у Нігерії: загинули 30 осіб.