«Пишаюся історією». Гройсман привітав Україну із Днем Незалежності
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Володимир Гройсман
Прем'єр-міністр відзначив українських учителів, лікарів, людей праці, згадав про українську армію
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав співвітчизників із Днем Незалежності.
«Україна – мій дім, моя рідна земля. Пишаюся нашою величною історією», - зазначив Володимир Гройсман.
Сьогодні ми відзначаємо 27 річницю незалежності. Пишаюся своєю країною. Зі святом тебе, рідна Україно! pic.twitter.com/JvjP1ESBIX— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 августа 2018 г.
Прем'єр-міністр відзначив українських учителів, лікарів, людей праці, згадав про українську армію.
«Зі святом тебе, наша рідна Україно!», – привітав Гройсман країну та її громадян.
Раніше українців із Днем Незалежності також привітав президент Петро Порошенко.