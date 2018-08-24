  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Пишаюся історією». Гройсман привітав Україну із Днем Незалежності

    • Розсилка
    Володимир Гройсман - «Пишаюся історією». Гройсман привітав Україну із Днем Незалежності
    Володимир Гройсман

    Прем'єр-міністр відзначив українських учителів, лікарів, людей праці, згадав про українську армію

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав співвітчизників із Днем Незалежності.

    «Україна – мій дім, моя рідна земля. Пишаюся нашою величною історією», - зазначив Володимир Гройсман.

    Прем'єр-міністр відзначив українських учителів, лікарів, людей праці, згадав про українську армію.

    «Зі святом тебе, наша рідна Україно!», – привітав Гройсман країну та її громадян.

    Раніше українців із Днем Незалежності також привітав президент Петро Порошенко.

    Читайте також
    Петро Порошенко Володимир Гройсман День Незалежності Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ