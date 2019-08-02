Пишного знов призначили главою «Ощадбанку»

Повноваження Пишного продовжили ще на п'ять років

Наглядова рада державного «Ощадбанку» продовжила повноваження Андрія Пишного ще на пять років.

Про це повідомляє прес-службау банку.

Таке рішення рада прийняла за результатами незалежної оцінки професійної придатності та відповідності кваліфікаційним вимогам.

Зазначається, що наглядова рада вирішила провести оцінку правління банку із залученням міжнародної компанії з підбору персоналу «Педерсен і партнерс» згідно з міжнародною практикою, та на даний момент проходить наступний етап оцінки за участю членів правління та ключових керівників банку.

Підкреслюється, що відповідно до чинного законодавства, проведення конкурсу при наявності чинних контрактів з менеджментом банку не передбачено.