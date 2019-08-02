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    Пишного знов призначили главою «Ощадбанку»

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    Пишного знов призначили главою «Ощадбанку»

    Повноваження Пишного продовжили ще на п'ять років

    Наглядова рада державного «Ощадбанку» продовжила повноваження Андрія Пишного ще на пять років.

    Про це повідомляє прес-службау банку.

    Таке рішення рада прийняла за результатами незалежної оцінки професійної придатності та відповідності кваліфікаційним вимогам.

    Зазначається, що наглядова рада вирішила провести оцінку правління банку із залученням міжнародної компанії з підбору персоналу «Педерсен і партнерс» згідно з міжнародною практикою, та на даний момент проходить наступний етап оцінки за участю членів правління та ключових керівників банку.

    Підкреслюється, що відповідно до чинного законодавства, проведення конкурсу при наявності чинних контрактів з менеджментом банку не передбачено.

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