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Дмитро Дікусар у день свого 41-річчя показав нове фото у військовій формі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Український хореограф Дмитро Дікусар із 2022 року захищає Україну від окупантів
фото: Дмитро Дікусар у Facebook

Хореограф, який із початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ, звернувся до українців

Український хореограф і військовослужбовець Дмитро Дікусар сьогодні, 24 жовтня, відзначає 41-й день народження. З цієї нагоди учасник шоу «Танці з зірками» опублікував нову світлину у військовій формі та звернувся до своїх підписників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Дікусара у Facebook.

На оприлюдненому фото хореограф позує в автомобілі у військовому спорядженні. «Просто хочу нагадати, що люблю вас і сказати: вірте в перемогу, як я в неї вірю!» – написав Дікусар.

Хореограф уже понад чотири роки перебуває в лавах ЗСУ
Хореограф уже понад чотири роки перебуває в лавах ЗСУ
фото: Дмитро Дікусар у Facebook

Дмитро Дікусар – український танцюрист, хореограф і військовослужбовець ЗСУ. Народився 24 жовтня 1985 року в Одесі. З дитинства займався бальними танцями, став фіналістом Кубка Європи з латиноамериканських танців. Популярність здобув завдяки участі в телевізійному шоу «Танці з зірками». Після початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до Збройних сил України. Про своє рішення захищати країну повідомив наприкінці лютого 2022 року.

Відтоді Дікусар нечасто публікує подробиці свого військового життя, проте час від часу виходить на зв'язок із шанувальниками. Зокрема, у попередні роки він також ділився світлинами та роздумами з нагоди дня народження.

У жовтні 2025 року Дмитро Дікусар, відзначаючи своє 40-річчя, розповів про пережите за час служби. Хореограф згадував загиблих побратимів, вдалі операції, розпач і пошуки внутрішньої рівноваги. 

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Теги: шоубіз день народження артист військові

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