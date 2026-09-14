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Пішла з життя легендарна актриса Галина Яблонська

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пішла з життя легендарна актриса Галина Яблонська
Пішла з життя Галина Яблонська, яка понад 70 років служила театру Франка
фото: glavcom.ua

Галина Гілярівна Яблонська була офіційною рекордсменкою за тривалістю своєї театральної кар'єри

Після важкої хвороби пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська. Легендарна актриса театру Франка перебувала на 99-му році життя й майже дожила до 100-річчя. Про смерть артистки повідомив театрознавець, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов, інформує «Главком».

«Сумну новину хочу Вам повідомити театральна родино: сьогодні відлетіла у Вирій душа Великої Артистки і Патріотки, народної артистки України, повної кавалерки Орденів Княгині Ольги, Лауреатки премії імені Марії Заньковецької, премії «Бронек» та мистецької премії «Київ» імені Амвросія Бучми, Почесної Голови міжнародного проекту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи», франківки з семидесятирічним творчим стажем, не самотньої «Самотньої леді» – Галини Гілярівни Яблонської! Після важкої хвороби на 99-тому році перестало битись її зболіле серце...», – йдеться у повідомленні.

Останні десятиліття життя Яблонська присвятила не лише Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка, а й створеному нею Героїчному театру «Пам'ять» та міжнародному проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи».

«Вдячність Вам за все наша доземна... і велика тривала довга пам'ять! Світла, як Ви, і вічна, як той спадок, який Ви нам залишили!» – написала Недін.

Що відомо про Галину Яблонську

Галина Яблонська народилася 2 січня 1928 року в Умані. Її мати була актрисою, а вітчим – актором і режисером. На театральну сцену майбутня народна артистка вперше вийшла у шестирічному віці, зігравши епізодичну роль хлопчика. Уже у вісім років вона отримала роль Топсі у виставі «Хатина дяді Тома» Вінницького державного театру.

У виставі «Самотня леді» йдеться про відому в минулому актрису, яка живе у старій квартирі. Єдиною близькою людиною для неї залишається племінниця Вірочка. За виконання ролі у цій виставі Галина Яблонська у 2014 році була удостоєна премії «Київ» імені Амвросія Бучми
У виставі «Самотня леді» йдеться про відому в минулому актрису, яка живе у старій квартирі. Єдиною близькою людиною для неї залишається племінниця Вірочка. За виконання ролі у цій виставі Галина Яблонська у 2014 році була удостоєна премії «Київ» імені Амвросія Бучми
фото: ft.org.ua

До театру Франка Яблонська прийшла у 1951 році. До цього вона виступала у театрах Проскурова, Кам'янця-Подільського, Могилева-Подільського, Вінниці та Дніпра. Її першим режисером у театрі Франка був легендарний Амвросій Бучма.

Пішла з життя легендарна актриса Галина Яблонська фото 1
фото: glavcom.ua

Яблонська була ученицею Бучми та сучасницею Гната Юри, Наталії Ужвій, Нонни Копержинської й інших визначних представників українського театру. У 2022 році в інтерв'ю «Главкому» актриса розповідала про свою багаторічну роботу в театрі Франка. На той момент її ім'я залишалося на афішах театру вже 71-й сезон поспіль.

Галина Яблонська була старійшиною трупи Національного театру імені Івана Франка. На сцену театру вона виходила до глибокої старості й лише в останні два роки життя припинила брати участь у виставах.

Артистка увійшла до Національного реєстру рекордів України за «Найтриваліший період виступу на театральній сцені». Однією з її знакових робіт стала головна роль Олесі Богданівни у виставі «Самотня леді». Сотий показ постановки відбувся у лютому 2020 року.

За десятиліття роботи у театрі Франка Яблонська зіграла десятки ролей. Серед них – Галя у «Назарі Стодолі», Регіна у «Перехресних стежках», Настя в «Украденому щасті», Леді Макдуф у «Макбеті», Ольга Франко у «Таїні буття» та Олеся Богданівна у «Самотній леді».

Окрім роботи на сцені, Яблонська займалася громадською та культурно-просвітницькою діяльністю. Вона заснувала та очолила Міжнародну лігу «Матері і сестри – молоді України», а у 2007 році за її ініціативою було створено Героїчний театр «Пам'ять». Артистка також працювала як майстер художнього слова, виступала із сольними програмами, працювала на радіо й телебаченні.

У 1960 році Яблонській присвоїли звання заслуженої артистки УРСР, а у 1982 році – народної артистки УРСР. Вона також була повною кавалеркою ордена княгині Ольги.

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Теги: акторка театр смерть

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