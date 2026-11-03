УЄФА анонсував хвилину мовчання перед матчами єврокубків у пам'ять про померлого футболіста

Провідні клуби Старого світу вшанують пам'ять іспанського нападника

У кожному поєдинку європейських турнірів цього тижня відбудеться хвилина мовчання на честь форварда іспанського «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

30-річний нападник помер у вівторок в лікарні. Напередодні він зіткнувся з голкіпером «Андорри» Хесусом Овоно в поєдинку Сегунди. Воротар намагався завадити супернику заволодіти мячем і відправив того в нокаут. Страж воріт відразу отримав червону картку, а форвард залишився лежати на полі.

Як виявилося, у де Мігеля сталася зупинка серця і дихання. У такому стані він перебував майже на 20 хвилин, а піісля реанімаційних заходів де Мігеля доправили в лікарню. Медики боролися за життя футболіста, але врятувати його не змогли.

«Ми глибоко засмучені смертю Хесуса де Мігеля Аламеди. Ми намагалися підібрати слова, але знайшли лише мовчання. У цьому мовчанні наші серця і думки з його сімєю, партнерами по команді, всіма працівниками «Тенеріфе» та всіма, хто оплакує цю трагічну втрату», – заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

До слова, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.