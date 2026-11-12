«Це ганьба». Світлана Білоножко обурилася розміром своєї пенсії

Світлана Білоножко заступилася за своїх колег-артистів через низькі пенсії

Народна артистка України Світлана Білоножко поскаржилася на розмір своєї пенсії. Співачка висловила своє обурення пенсійними виплатами в коментарі проєкту «Наодинці з гламуром», пише «Главком».

Світлана Білоножко зауважила, що має пенсію більшу за 3 тис. грн, однак її не влаштовує такий розмір виплат. Зірка зауважила, що її пенсія вважається високою, однак вона так не вважає.

«Якщо порівнювати з тим, що у людей пенсії по 3 і по тисячі гривень, то я, напевно, могла б бути задоволена. Але я вважаю, що це ганьба. Як можна так ставитися до людей? У мене така пенсія, що кажуть, ніби це багато, а я вважаю, що це зовсім невелика сума! Навіть не хочу про це говорити, але, на мою думку, така пенсія негідна», – висловилася народна артистка.

фото: Світлана Білоножко/Facebook

Співачка зауважила, що обурена й пенсіями інших колег-артистів. Вона вважає, що зірки не гідні виплат, які нині отримують після багаторічної праці на сцені. «Ми стільки пропрацювали, стільки віддали свого здоров’я, пройшли такий творчий шлях. Ми сплачували податки. Як взагалі можна призначати таку пенсію? Я вважаю, що недостойні пенсії не тільки у мене, але й у всіх моїх колег. Але їм соромно сказати, що пенсія недостойна. Вони кажуть: «Я задоволений» . А я незадоволена і за себе, і за них», – резюмувала вона.

Нагадаємо, народна артистка України Світлана Білоножко раніше вже скаржилася на розмір своєї пенсії. На думку Світлани Білоножко, її пенсія є невеликою. Попри те, що сума зростала, вона все одно не вважає таку пенсію відповідною її багаторічній кар'єрі на сцені. Світлана Білоножко розповідала, що спочатку отримувала 10 тис. грн пенсії, а потім виплати зросли до 11 600 гривень. На думку зірки, відповідна пенсія для артистів має становити близько $1 тис.