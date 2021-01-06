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    Пішов погуляти: на Закарпатті знайшли школяра, який зник в Запорізькій області

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    Хлопець на гроші батьків вирушив до міста Рахів та зупинився в одному з готелів міста - Пішов погуляти: на Закарпатті знайшли школяра, який зник в Запорізькій області
    Хлопець на гроші батьків вирушив до міста Рахів та зупинився в одному з готелів міста
    Фото Національної поліції

    15-річний хлопець 3 січня пішов з дому і не повернувся

    На Закарпатті у місті Рахів поліція знайшла 15-річного хлопця, який 3 січня пішов з дому у Запорізькій області і не повернувся. Про це повідомляє головне управління Нацполіції в Запорізькій області.

    Зазначається, що батьки заявили в поліцію про зникнення юнака, коли той ввечері не повернувся додому з прогулянки.

    «До пошуків неповнолітнього долучились не тільки правоохоронці, а й громадськість та журналісти. Правоохоронці встановили коло друзів хлопця, перевірили місця його можливого перебування, буквально прочісували автовокзали, залізничні станції», ─ йдеться у повідомленні.

    Як з'ясувалося у юного втікача на Закарпатті є родичі, також хлопець неодноразово виказував бажання «поїхати в гори».

    Невдовзі полісмени знайшли юнака. Хлопець на гроші батьків вирушив до міста Рахів та зупинився в одному з готелів міста.

    На щастя, здоров'ю та життю хлопця нічого не загрожує. Злочинів відносно неповнолітнього скоєно не було.

    Наразі батько з інспектором ювенальної превенції вирушили за хлопцем, щоб повернути його додому. До їх приїзду він перебуватиме під наглядом закарпатських правоохоронців.

    Як повідомляли соцмережі, 5 січня загинув 16-річний син Геннадія Корбана.

    Теги: Закарпаття діти Запорізька область поліція батьки
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