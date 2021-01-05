Уряд визначив, хто задурно їздитиме платними дорогами

Вартість проїзду платними дорогами в Україні коливатиметься від 80 копійок до 4,6 грн за один кілометр

Безкоштовно платними дорогами можна буде користуватися машинам поліції, медиків, прикордонників і військових

Кабінет міністрів України затвердив порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, і розмір відшкодування концесіонеру, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія у вівторок.

«Наприкінці минулого року уряд дав зелене світло та правові підстави для реалізації перспективних проектів державно-приватного партнерства у дорожній галузі, затвердивши максимальний розмір плати за разовий проїзд автошляхами, побудованими на умовах концесії. Сьогодні ми затверджуємо Порядок безоплатного проїзду цими автошляхами у деяких випадках та розмір відшкодування концесіонеру за такий проїзд», - йдеться в повідомленні.

В уряді впевнені, що це дасть змогу захистити наших інвесторів у випадку надзвичайних ситуацій та сприятиме поліпшенню умов для реалізації схожих інвестпроектів.

«Державно-приватне партнерство було і залишається одним із ключових механізмів у реалізації масштабних та інших перспективних інфраструктурних проектів у країні на найближчі роки. І ми активізуємо цю роботу у 2021 році», - наводить пресслужба слова Криклія.

За даними міністерства, згідно із затвердженим порядком, здійснювати безоплатний проїзд концесійними дорогами дозволяється:

транспортним засобам, що належать фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам усіх форм власності та використовуються ними у разі виникнення стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії протягом періоду їх дії на підставі звернення зазначених осіб до концесіонера;

транспортним засобам, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міноборони, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та швидкої медичної допомоги на умовах, визначених концесіонером відповідно до концесійного договору;

додатковим категоріям транспортних засобів відповідно до концесійного договору.

Крім того, порядок передбачає відшкодування концесіонеру за період безоплатного проїзду під час стихійного лиха, катастрофи, епідемії чи епізоотії.

Як повідомлялося, Кабмін 23 грудня затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії. Він визначатиметься відповідно до категорії транспортних засобів та за кожний кілометр автошляху.