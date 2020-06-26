В Україні порахували показник смертності від Covid-19



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Останніми днями зростає і кількість госпіталізованих — до 200 осіб щодня

Міністр порівняв показник летальності від коронавірусу в Україні та інших країнах

Показник летальності від Covid-19 в Україні становить 2,6%. Про це на брифінгу 26 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Показник летальності (від Covid-19 — ред.) у нас складає 2,6%. Якщо ми подивимося на показник летальності, наприклад, у Німеччині, то це 4%, у США — 5%, у Франції — 18%, в Іспанії - 9,5%. У нас — 2,6%. Це завдяки роботі наших медичних працівників», - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що за час пандемії Covid-19 в Україні вдалося багато чого зробити для протистояння захворюванню. Зокрема збільшити кількість тестувань і зміцнити лабораторії. Так, за словами Степанова, на початку квітня за добу проводилося до 300 тестів методом ПЛР, на сьогодні цей показник майже 14 тисяч. Станом на 26 червня було зроблено 27 154 тести, серед яких 13 916 — методом ПЛР, 13 238 ІФА.

Також очільник МОЗ нагадав, що було запроваджено стандарти лікування та надання меддопомоги при Covid-19.

Водночас, за словами Степанова, зростає і кількість госпіталізованих — до 200 осіб щодня, в Закарпатській та Чернівецькій областях заповненість ліжок у лікарнях, що надають меддопомогу хворим на Covid-19, складає понад 50%.

Щоб уникнути перевантаження медичної системи, необхідно дотримуватися простих рекомендацій — носіння маски в транспорті, громадських місцях, у супермаркетах, ТРЦ та при великому скупченні людей, користуватися антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції. Це зменшує ризик інфікуванні і, відповідно, ризик потрапити в лікарню.

Коронавірус в Україні

Всього 41117

Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській та Рівненській областях, а також у місті Києві.

Також МОЗ закликає поліцію посилити карантинний контроль у транспорті та супермаркетах.

Станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.