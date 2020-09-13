Візьмемо аналізи через 17 днів. Киянка розповіла, як держава робить тести на Сovid-19



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Жінка хворіє вже 10 днів

Киянка Катерина Іщенко, яка захворіла тиждень тому, розповіла історію своїх поневірянь. Жінка описала, як державна медицина її футболила і чим це закінчилось.

За словами Іщенко, перші симптоми ГРВІ вона відчула ще у п’ятницю 4 вересня, а вже через два дні вона відчула усі симптоми коронавірусної хвороби, зокрема втрату нюху. Киянка відразу звернулась до сімейного лікаря, який виявився у відпустці. Коли ж нарешті знайшовся медик, який замінив його, то він зауважив, що ПЛР-тест можна буде зробити... лише через два тижні, а потім ще 5-7 днів потрібно чекати.

«Лікар дійсно передзвонила і повідомила, що може записати нашу сім’ю на тестування на 24 вересня – через 17 днів (!!!!!) після підтвердження у мене симптомів, схожих на #ковід. Ну і тиждень чекати результатів. За 3 тижні я по ідеї мала або видужати, або померти. Не кажучи про те, яку медичну інформацію можна отримати від ПЛР-тесту після зникнення симптомів (помирати все ж не хочеться). Мова йшла про здачу тестів у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району за адресою вул. Петра Запорожця, 26.», – написала Іщенко.

Обурена жінка почала обдзвонювати всі інстанції, скаржитися, але їй і там підтверджували, що можливості зробити раніше аналізи нема.

«Причина? У них по договору з НСЗУ законтрактована лише одна мобільна бригада, і от вона не справляється. А хто винен? Та наче КМДА, яка не дала якийсь дозвіл-підтвердження, без якого НСЗУ не хоче їм оплачувати ще одну бригаду. А вони ж зверталися. Я знову подзвонила в НСЗУ, які пояснили, що хай собі тести роблять, бо оплата у них за фактом наданих послуг. Мовляв, не в нас проблема», – пояснила ситуацію жінка.

«Врешті-решт з ліжка в понеділок я напрягла кого тільки можна. У вівторок 8 вересня мені передзвонила сімейний лікар і повідомила, що «знаєте, там люди відмовилися і ми можемо Вас протестувати вже завтра». Можуть, значить, ага. Заворушилися. Знають, що неправі з таким підходом. Тим не менше, здала і платний тест», – розповіла Іщенко.

Жінка також ставить логічне питання, наскільки тоді ж є адекватною статистика, якою МОЗ щодня годує країну, якщо людям не роблять тести вчасно.

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