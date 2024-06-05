Захід підтвердив перші атаки американською зброєю по території Росії – AP

Як повідомляє Associated Press, Україна уразила за допомогою системи Himars установку С-300/С-400

Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити. Про це Associated Press повідомив посадовець однієї з країн Заходу на умовах анонімності.

Співрозмовник АР, який «не був уповноважений публічно коментувати це делікатне питання», не уточнив, де саме було завдано удару американською зброєю по Росії. Але, згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за допомогою системи Himars установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків, за 50 км від українського кордону.

Удару було завдано відповідно до нещодавно схвалених вказівок президента США Джо Байдена, який дозволив використовувати американську зброю для атак по території Росії з метою захисту Харкова.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як повідомлялося, протягом найближчих тижнів Україна отримає нові пакети допомоги від США. У Білому домі вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні.

До слова, Міністерство оборони США збільшило суму контракту з корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню Himars до $1,9 млрд.