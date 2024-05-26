Восьмирічний Михайлик не дочекався тата з «Епіцентру». Правоохоронці розповіли сумну історію хлопчика

Михайлик є прямим родичем зниклого тата, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому

Батько хлопчика працював у гіпермаркеті та під час удару був на роботі

Восьмирічний Михайлик учора не дочекався тата додому. Чоловік був у гіпермаркеті «Епіцентр», коли туди поцілили російські ракети. Він працював у відділі декору, під час удару був всередині.Зрозумівши, що ймовірно батько серед жертв, хлопчик разом із мамою звернулися до поліції. Про це розповів начальник слідчого ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За словами Сергія Болвінова, Михайлик є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому.

«Слідчі та криміналісти всю ніч на цьому згарищі, руїнах «Епіцентру», шукають те що можна впізнати як тіло людини. Побоюємося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих», – додав правоохоронець.

Нагадаємо, що Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.