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Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон як на Харківщині, так і Сумщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон як на Харківщині, так і Сумщині
ЗСУ можуть використовувати американську зброю для ударів по РФ через кордон у двох областях
фото з відкритих джерел

Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону

Білий дім підтвердив дозвіл Збройним силам України використовувати американське озброєння для нанесення ударів по російських позиціях через кордон як у Харківській, так і в Сумській областях. Про це заявив директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер під час телефонного брифінгу, передає «Укрінформ».

«Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській, а також Сумській областях», – зазначив Карпентер.

Він також підкреслив, що так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію.

Нагадаємо, обмежені дозволи США на удари по цілях в Росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору країни агресорки на 16%.

Як повідомлялося, український військовий літак уперше вразив ціль на території Росії. Про це Sky News повідомило джерело в ЗСУ. За даними джерел, поцілити вдалося в «російський командний вузол» у районі Білгорода. Трапилося це в неділю, 9 червня.

До слова, Україна вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

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Теги: озброєння кордон Україна росія

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