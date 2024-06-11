Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Москва засудила адвоката Новікова до 8,5 років тюрми

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Москва засудила адвоката Новікова до 8,5 років тюрми
Адвокат Іллі Новікова передав суду слова свого підзахисного про те, що йому байдуже рішення суду і оскаржувати вирок він не буде
фото з відкритих джерел

Гагарінський суд Москви повністю задовольнив позов звинувачення, визнавши Новікова винним у «поширенні недостовірної інформації про ЗС РФ з мотивів політичної ненависті»

Юриста Іллю Новікова у Росії заочно засудили до 8,5 років колонії за «фейки» про армію в інтерв'ю каналу «Популярна політика». Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що Гагарінський суд Москви повністю задовольнив позов звинувачення, визнавши Новікова винним у «поширенні недостовірної інформації про ЗС РФ з мотивів політичної ненависті». Новікову призначили 8 років та 6 місяців колонії загального режиму заочно, а також заборонили здійснювати адвокатську діяльність та адмініструвати сайти строком на 4 роки.  

Повідомляється, що в інтерв'ю на YouTube-каналі «Популярна політика» від 4 квітня 2022 року юрист говорив про вбивство російськими військовими мирних жителів в українській Бучі. У справі Новікова не було свідків. Як доказ поширення «фейків» до справи було долучено: саме відео, його лінгвістичну експертизу, а також акт огляду сайту Міноборони.

Адвокат Леонід Соловйов, який представляє інтереси Іллі Новікова, попросив передати суду слова свого підзахисного про те, що відбувається: йому байдуже рішення суду і оскаржити вирок він не буде.

Юрист та колишній гравець «Що? Де? Коли? Ілля Новіков з 2021 року живе в Україні. У листопаді 2022 року Росія надала йому статус «іноагента», а через тиждень Новікова оголосили у федеральний розшук. У червні 2023 року Адвокатська палата Москви позбавила його статусу адвоката.

Нагадаємо, голова Федеральної служби безпеки країни-агресорки Олександр Бортніков поскаржився, що російським загарбникам усе важче стало проникати на територію України, через те, що ЗСУ нарощує сили біля кордону. Про це пишуть росЗМІ.

До слова, Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня.  

Читайте також: Ілля Новіков: Росіяни хочуть влаштувати над «азовцями» новий Нюрнберг. Не треба їм підігрувати
Теги: розшук вирок політика Ілля Новіков росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спостерігав за військовими об’єктами НАТО: у Румунії затримали російського шпигуна
Спостерігав за військовими об’єктами НАТО: у Румунії затримали російського шпигуна
24 травня, 14:10
Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
Ядерні навчання Росії та вихід «Суспільного» з телемарафону. Головне за 21 травня
21 травня, 21:00
У майбутньому РФ може збільшити відрив за темпами військового виробництва і становити загрозу для всього альянсу
Росія випередила Захід у виробництві зброї на рік-два – міністр оборони Швеції
22 травня, 21:30
ЗСУ спостерігають за пересуванням пдрозділів та техніки росіян на кордоні із Сумщиною
ЗСУ розповіли про ситуацію на кордоні в Сумській області
19 травня, 15:34
Снаряди Himars можуть не досягат ицілей через російські засоби радіоелектронної боротьби
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
26 травня, 19:59
Пристави повинні попередити про намір застосувати силу або використовувати спецзасоби та зброю
Держдума дозволила судовим приставам стріляти по людях
29 травня, 20:01
Шольц може змінити думку щодо застосування зброї Україною
Шольц дозволить Україні бити німецькою зброєю по Росії – Politico
30 травня, 11:13
На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська та Липців
Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року
1 червня, 00:08
Єфрем Лукацький на деокупованій Київщині, квітень 2022 року
Легендарний воєнний фотокор попередив про небезпеку допуску західних журналістів на фронт
Вчора, 21:27

Соціум

Москва засудила адвоката Новікова до 8,5 років тюрми
Москва засудила адвоката Новікова до 8,5 років тюрми
США запроваджують нове правило для мігрантів-нелегалів з Росії
США запроваджують нове правило для мігрантів-нелегалів з Росії
У Москві був убитий колишній «начальник міліції» Краматорська
У Москві був убитий колишній «начальник міліції» Краматорська
Чи стимулює Німеччина українців повертатись додому? Міністерка з розвитку ФРН дала віповідь
Чи стимулює Німеччина українців повертатись додому? Міністерка з розвитку ФРН дала віповідь
Російський винищувач Су-34 розбився у Північній Осетії
Російський винищувач Су-34 розбився у Північній Осетії
Українські удари змусили окупантів змінити схему дислокації та транспортування: аналіз ISW
Українські удари змусили окупантів змінити схему дислокації та транспортування: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
18K
Керівник архіву СБУ розказав, яка подія зупинила співпрацю з росіянами за часів Незалежності
11K
За попередній місяць Україна мобілізувала рекордну кількість людей – нардеп
8184
Глава Хмельниччини відповів любителям футболок «Ухилянт» (фото)
6133
Відставка Найєма: що стало причиною
5117
На Київщині перекрито рух транспорту мостом: подробиці

Новини

Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Вчора, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Вчора, 10:08

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua