Москва засудила адвоката Новікова до 8,5 років тюрми

Адвокат Іллі Новікова передав суду слова свого підзахисного про те, що йому байдуже рішення суду і оскаржувати вирок він не буде

Гагарінський суд Москви повністю задовольнив позов звинувачення, визнавши Новікова винним у «поширенні недостовірної інформації про ЗС РФ з мотивів політичної ненависті»

Юриста Іллю Новікова у Росії заочно засудили до 8,5 років колонії за «фейки» про армію в інтерв'ю каналу «Популярна політика». Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що Гагарінський суд Москви повністю задовольнив позов звинувачення, визнавши Новікова винним у «поширенні недостовірної інформації про ЗС РФ з мотивів політичної ненависті». Новікову призначили 8 років та 6 місяців колонії загального режиму заочно, а також заборонили здійснювати адвокатську діяльність та адмініструвати сайти строком на 4 роки.

Повідомляється, що в інтерв'ю на YouTube-каналі «Популярна політика» від 4 квітня 2022 року юрист говорив про вбивство російськими військовими мирних жителів в українській Бучі. У справі Новікова не було свідків. Як доказ поширення «фейків» до справи було долучено: саме відео, його лінгвістичну експертизу, а також акт огляду сайту Міноборони.

Адвокат Леонід Соловйов, який представляє інтереси Іллі Новікова, попросив передати суду слова свого підзахисного про те, що відбувається: йому байдуже рішення суду і оскаржити вирок він не буде.

Юрист та колишній гравець «Що? Де? Коли? Ілля Новіков з 2021 року живе в Україні. У листопаді 2022 року Росія надала йому статус «іноагента», а через тиждень Новікова оголосили у федеральний розшук. У червні 2023 року Адвокатська палата Москви позбавила його статусу адвоката.

Нагадаємо, голова Федеральної служби безпеки країни-агресорки Олександр Бортніков поскаржився, що російським загарбникам усе важче стало проникати на територію України, через те, що ЗСУ нарощує сили біля кордону. Про це пишуть росЗМІ.

До слова, Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня.