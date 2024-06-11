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США відправляють кораблі до берегів Куби для стеження за флотом Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США відправляють кораблі до берегів Куби для стеження за флотом Росії
США стежить за навчаннями росіян на Карибах
фото із відкритих джерел

У навчаннях ВМФ РФ на Карибах задіяно також ядерний підводний човен

Військово-морські сили США простежать за навчаннями російського ВМФ на Кубі. Про це пише CBS News із посиланням на неназваних американських чиновників. За інформацією журналістів, з цією метою Пентагон виділив шість кораблів.

Розвідка США встановила, що підводний човен у групі кораблів ВМФ РФ є ядерним, але він не несе ядерної зброї. «Хоча навчання не розглядають у США як загрозу, американські кораблі будуть розгорнуті для стеження за росіянами», – уточнили американські ЗМІ.

«Ми не маємо жодних ознак і не очікуємо, що ядерна зброя буде задіяна тут під час цих навчань або завантажена на ці судна», – сказав речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі минулого тижня.

«Очевидно, що росіяни висловлюють своє невдоволення тим, що ми робимо для України», – сказав Кірбі. - Тож ми будемо спостерігати за цим, ми будемо стежити. Але ми не очікуємо, що виникне якась безпосередня загроза або будь-яка загроза взагалі для американської національної безпеки в регіоні. У Карибському регіоні чи будь-де ще».

Для спостереження за навчаннями росіян біля берегів Куби США направили два есмінці, два кораблі з гідролокаторами та ще три американські військові судна.

Раніше агентство Reuters писало, що російські кораблі та літаки будуть перекинуті до Карибського басейну для участі у навчаннях. Співрозмовник видання стверджував, що судна заходитимуть до портів Куби і, можливо, зроблять зупинку у Венесуелі. Російська військово-морська група, що складається з трьох кораблів і атомного підводного човна, зайде у порт Гавани з 12 по 17 червня. 

Напередодні, як пише The Associated Press, американські чиновники повідомили, що російські військові кораблі і літаки прибудуть до Карибського моря для проведення навчань як  відповідь на підтримку України з боку США. Один із співрозмовників зазначив, що таким чином Кремль хоче показати, що «все ще може якоюсь мірою демонструвати силу на глобальному рівні».

Читайте також: Російські військові кораблі прямують на Кубу: ЗМІ проаналізували, чи є загроза для США
Теги: розвідка зупинка Вашингтон навчання військові ядерна зброя Куба зброя США росіяни

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