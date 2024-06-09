Путін висловився на тему втрат у цій війні. Як завжди набрехав

За такого ритму поповнення у росармії чисто технічно не буде можливості масштабно накопичитися.

Російський диктатор намагався відіграти звичайний номер «скільки б у нас не було – у них у п'ять разів більше»

Група «Інформаційний опір» продовжує фіксувати імена російських солдатів, яких у самій Росії (!) визнали вбитими чи поховали. Тобто, це найбільш мінімум безповоротних втрат, до яких треба додавати всі поправки в бік збільшення.

Станом на 3 червня була повністю підтверджена інформація на 56586 убитих і ще понад 400 мертвих, але з якимись технічними нюансами.

Що тут важливо пам'ятати.

За 4 тижні – з 6 травня по 3 червня – у самій Росії визнали вбитими 2913 людей. Тобто, що б не відбувалося на фронті, в РФ оприлюднюють близько 100 убитих на день. Такий ритм встановився наприкінці 2022 року після мобілізації. Росвлада намацала цифру, яка не лякає народ і при цьому дозволяє вдавати, що втрати не приховують.

Приховують. Ще й як.

Лідери в абсолютних числах колишні:

Краснодарський край – 2750

Башкортостан – 2065

Свердловська область – 1999

Татарстан – 1891

Челябінська область – 1654

Пермський край – 1555

Самарська область – 1477

Бурятія – 1331

Московська область – 1303

Ростовська область – 1263

Волгоградська область – 1263

Після того, як наші розбили кадрову російську армію, втрати ворога почали вишиковуватися плюс-мінус щодо чисельності населення. Аномалії – немає столиць (Москва, СПб), Бурятія (за рахунок концентрації військових частин, де служать вихідці з різних регіонів) та Башкортостан (через непомірну запопадливість місцевого гауляйтера Радія Хабірова).

Путін багаторазово заявляв, що «мобілізації не буде» і бравірував «1000 добровольців на день».

Якщо взяти найменшу цифру вбитих російських солдатів (близько 3 тис. на місяць), додати поранених за класичною пропорцією, вийде близько 12 тис. тих, хто гарантовано вибуває за місяць. Це якщо ми віримо в 100 убитих розкупантів на день. Але ми не віримо, бо їх точно більше. За консервативною оцінкою – удвічі.

Разом гарантовано вибуває від 24 тис. російських солдатів на місяць (хтось потім повертається, але на ритм активних дій це не дуже впливає). По суті відбувається розмін найманців, що прибули на вибулих.

За такого ритму поповнення у росармії чисто технічно не буде можливості масштабно накопичитися. Звідси й гонка за поголів'ям солдатів за допомогою мільйонних виплат.

Яких заходів вони вживатимуть (перетворення строковиків на контрактників, прихована мобілізація через електронні повістки та ін.) вже описано.

Все це до того, що їм доведеться вибрати якийсь один напрямок для заходів оперативного рівня.